विक्रम मिस्री ने पीएम हरिनी अमरसूर्या से की मुलाकात, भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

कोलंबो, 5 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस बैठक में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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बैठक के बाद श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने कहा, "विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के करीबी रिश्तों की मजबूत और जन-केंद्रित नींव की फिर से पुष्टि की। हाल की मुलाकातों को याद करते हुए उन्होंने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर भी चर्चा की।"

मिस्री ने कोलंबो में श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजित प्रेमदासा से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने तकनीक, व्यापार, निवेश, विकास और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत-श्रीलंका साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "कोलंबो दौरे के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विपक्ष के नेता साजित प्रेमदासा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों और व्यापार, निवेश, तकनीक, विकास तथा लोगों के बीच संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत-श्रीलंका साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा की।"

भारतीय विदेश सचिव ने श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के तमिल राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात की और श्रीलंकाई तमिल समुदाय के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारतीय उच्चायोग ने कहा, "कोलंबो दौरे के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के तमिल राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने श्रीलंकाई तमिल समुदाय के कल्याण के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। बातचीत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।"

कोलंबो यात्रा के दौरान मिस्री ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल (आईओटी) राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात की।

भारतीय उच्चायोग के अनुसार, "चर्चा का मुख्य फोकस भारतीय मूल के तमिल समुदाय के विकास और भारत की विभिन्न पहलों पर रहा। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रैल 2025 की श्रीलंका यात्रा, भारत के उपराष्ट्रपति की अप्रैल 2026 की यात्रा के दौरान घोषित योजनाएं, और चक्रवात 'डिटवाह' से प्रभावित श्रीलंका के पर्वतीय क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए भारत के 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज के तहत चल रही परियोजनाएं शामिल थीं।"

श्रीलंका की एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, विदेश मंत्री विजिता हेराथ से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने अपने श्रीलंकाई समकक्ष अरुणी रणराजा के साथ भी बैठक की।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी