शांगहाई : 'विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन- 2026' आयोजित होगा

बीजिंग, 8 जुलाई (आईएएनएस)। 2026 विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन (डब्ल्यूएआईसी) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के वैश्विक शासन पर उच्च स्तरीय बैठक 17 से 20 जुलाई तक चीन के महानगर शांगहाई में आयोजित की जाएगी। 7 जुलाई को आयोजकों ने संबंधित विवरणों की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में, एआई उद्योग लगातार बढ़ रहा है, "एआई + विनिर्माण" का एकीकरण तेजी से बढ़ रहा है, और एआई पारिस्थितिकी तंत्र को लगातार अनुकूलित किया जा रहा है।

गणना के अनुसार, वर्ष 2025 तक, चीन में एआई के मुख्य उद्योग का आकार 12 खरब युआन से अधिक हो गया। बड़े पैमाने के मॉडल, बुद्धिमान एजेंट और एआई चिप्स तेजी से विकसित हो रहे हैं, और इस वर्ष मानवरूपी रोबोटों का वार्षिक उत्पादन 1,00,000 इकाइयों से अधिक होने की उम्मीद है।

यह भी बताया गया है कि अब तक, चीन ने एआई के क्षेत्र में लगभग 200 प्रमुख मानक विकसित किए हैं। चीनी कंपनियां सक्रिय रूप से ओपन-सोर्स मॉडल को अपना रही हैं, और बड़े मॉडल डाउनलोड की संख्या के मामले में वे विश्व में पहले स्थान पर हैं। एटमगिट जैसे ओपन-सोर्स समुदायों में 1.1 करोड़ से अधिक डेवलपर जुड़ चुके हैं। चीन का एआई इकोसिस्टम लगातार बेहतर हो रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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