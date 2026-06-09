रियाद में भारत-यमन उच्चस्तरीय बैठक, द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा

नई द‍िल्‍ली, 9 जून (आईएएनएस)। भारतीय राजदूत डॉ. सुहेल खान ने रियाद में यमन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉ. शया मोहसिन जिदानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की समीक्षा की।

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यमन में भारतीय दूतावास ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर ल‍िखा, ''यमन में भारतीय राजदूत डॉ. सुहेल खान ने रियाद में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉ. शया मोहसिन ज‍िदानी से मुलाकात की। उन्होंने भारत और यमन के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की समीक्षा की और मौजूदा क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। इस बैठक में ड‍िप्‍टी चीफ ऑफ म‍िशन अबू मैथेन जॉर्ज भी मौजूद रहे।''

इससे एक द‍िन पहले सुहेल खान ने सऊदी अरब में अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मामलों के उपमंत्री और आर्थिक और विकास मामलों के जनरल सुपरवाइजर एच.ई. डॉ. अब्दुलरहमान अल-रसी के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय फोरम पर द्विपक्षीय सहयोग और समन्वय की समीक्षा की और आपसी फायदे के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की।

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव और मंत्रालय के आर्थिक और विकास मामलों की एजेंसी के सुपरवाइजर जनरल, डॉ. अब्दुलरहमान अल-रासी, साम्राज्य में भारत के राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान से मुलाकात की और उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दों पर चर्चा की।"

भारतीय राजदूत एजाज खान जल्द ही अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में ऐलान किया कि 1998 बैच के आईएफएस अधिकारी विपुल सऊदी अरब के अगले राजदूत होंगे।

राजदूत सुहेल एजाज खान ने लिखा, “मेरे अच्छे दोस्त विपुल के केएसए में अगले राजदूत के तौर पर नियुक्ति का दिल से स्वागत है। मुझे विश्वास है कि वह भारत-सऊदी अरब के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरे लिए, सभी क्षेत्रों में हमारी आपसी साझेदारी को मजबूत करने और हमारे समुदाय की सेवा करने में योगदान देना एक बड़े सम्मान की बात है।”

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी