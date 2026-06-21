रूस के गाइडेड एरियल बमों ने यूक्रेन के कई शहरों में मचाई तबाही; पांच की मौत, 26 घायल

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शन‍िवार रात क‍िए गए हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हुए हैं। कई शहरों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ। जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति तेज करने की अपील की है।

Read More

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, ''शन‍िवार को रूस के गाइडेड एरियल बम हमलों में जापोरिजि‍या में पांच लोगों की मौत हो गई और 26 लोग घायल हो गए। पोल्टावा में भी गोलाबारी के कारण दो लोगों की जान चली गई और 12 लोग घायल हुए, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। मैं उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।''

जेलेंस्की ने बताया क‍ि डिनिप्रो, खार्किव, ओडेसा, सुमी, डोनेट्स्क, किरोवोहराद और रिव्ने क्षेत्रों पर भी हमले किए गए। हमारी अग्रिम मोर्चे की बस्तियां और सीमा के पास रहने वाले लोग लगातार ड्रोन हमलों का निशाना बन रहे हैं। केवल इस सप्ताह ही रूस ने यूक्रेन पर लगभग 2,200 अटैक ड्रोन, 1,800 से अधिक गाइडेड एरियल बम और अलग-अलग प्रकार की 87 मिसाइलें दागीं।

यूक्रेनी राष्‍ट्रपत‍ि ने कहा क‍ि ऐसे हमलों के बीच यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जी-7 और यूरोपीय परिषद की बैठकों तथा यूडीसीजी की बैठक से ठोस नतीजे निकले और हमारी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए नए सहयोग और योगदान मिले। मैं हमारे साझेदार देशों की एकजुटता के लिए उनका आभारी हूं।

जेलेंस्की ने कहा क‍ि जरूरी है कि इन सभी फैसलों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, खासकर एयर डिफेंस मिसाइलों की आपूर्ति को, ताकि ये नए सहयोग लगातार हो रहे रूसी हमलों से लोगों की ज‍िंदगी की वास्तविक सुरक्षा कर सकें।

यूक्रेनी राष्‍ट्रपत‍ि जेलेंस्की ने कहा क‍ि रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी बीती रात रूसी सेना की सैन्य लॉजिस्टिक्स, तेल उद्योग और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया।

जेलेंस्की ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में कहा, ''हमारी लंबी दूरी की कार्रवाई ने कब्जा करने वाली रूसी सेना की सैन्य लॉजिस्टिक्स, तेल उद्योग और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। यह सब रूस की ओर से हमारे लोगों पर किए जा रहे क्रूर हमलों का उचित जवाब है। मैं यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, मानव रहित सिस्टम बलों, यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी और विशेष अभियान बलों के जवानों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने फ्रंटलाइन से लगभग 300 किलोमीटर दूर सफल अभियान चलाया।''

जेलेंस्की ने कहा क‍ि क्रीमिया ब्रिज के दोनों ओर स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें क्रास्नोदार क्षेत्र में तेल के परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली समुद्री लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और अस्थायी रूप से कब्जे वाले केर्च में मौजूद एक तेल भंडार केंद्र शामिल था। इसके अलावा, सैन्य लॉजिस्टिक्स से जुड़े ठिकानों पर भी सफलतापूर्वक हमला किया गया। साथ ही एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चार रडार स्टेशनों और दो पैंट्सिर सिस्टम को भी निशाना बनाया गया।

उन्‍होंने कहा क‍ि मैं हमारे सभी जवानों की सटीकता और पेशेवर तरीके से किए गए काम के लिए उनका आभारी हूं। रूस केवल ताकत की भाषा समझता है, और हमारी लंबी दूरी की ताकत निश्चित रूप से शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही है।

--आईएएनएस

एवाई/