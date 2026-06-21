पिता बनना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है: फादर्स डे पर ब्रिटेन पीएम स्टार्मर

लंदन, 21 जून (आईएएनएस)। फादर्स डे के मौके पर विश्व के अलग-अलग देशों के प्रमुख नेताओं ने भी अपनी खुशी और भावनाएं जाहिर की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि पिता बनना उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है।

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पीएम कीर स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "पिता बनना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। आज, मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूं और उनकी वजह से मैं अपने बच्चों का पिता हूं। हैप्पी फादर्स डे।"

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने लिखा, "एक पिता एक प्रभावशाली रोल मॉडल होता है और अपने परिवार की खुशी और स्थिरता का एक अहम आधार होता है। फादर्स डे पर, हम अपने संस्थापक पिता, शेख जायद को पिता होने की एक मिसाल के तौर पर याद करते हैं, जिन्होंने समझदारी, दया और लगन से एक देश बनाया। हम हर उस पिता को सलाम करते हैं जो उनके नक्शेकदम पर चलते हैं, अपने परिवार को प्यार से पालते हैं, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हैं और उम्मीद और अवसर के दरवाजे खोलते हैं ताकि हमारे परिवार हमारे समाज और देश के लिए ताकत और तरक्की का जरिया बने रहें।"

यूएई के उप प्रधानमंत्री हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने लिखा, "फादर्स डे पर, हम एक ऐसे पिता का जश्न मनाते हैं जो किसी और जैसा नहीं है। आपने हमें सिखाया कि देश की सेवा करना एक सम्मान है और सच्ची सफलता इस बात से मापी जाती है कि हम क्या देते हैं, क्या हासिल करते हैं, और हम क्या प्रभाव डालते हैं। आपने हमें दिखाया कि महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होती।"

उन्होंने आगे कहा कि आपके शब्द हमें गाइड करते हैं, आपके काम मिसाल कायम करते हैं, और आपकी यात्रा हर अमीराती को प्रेरित करती रहती है। अल्लाह आपकी रक्षा करे और हम एक पिता, लीडर और टीचर के तौर पर आपकी समझदारी से फायदा उठाते रहें।

यूएई के उपराष्ट्रपति शेख मंसूर बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान ने लिखा, "जायद बिन सुल्तान मेरे पिता और संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के पिता समान थे। वह बुद्धिमत्ता की एक पाठशाला, उदारता की मिसाल, मानवता के शिक्षक और उस परिवार के संरक्षक थे, जिसे उन्होंने राष्ट्र निर्माण की नींव बनाया।"

उन्होंने लिखा कि फादर्स डे पर, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह उनकी रक्षा करें और हम हर उस पिता का सम्मान करते हैं जो अपने बच्चों में जायद के मूल्य डालते हैं और एक ऐसा परिवार बनाते हैं जो भविष्य को आकार देता है और देश के रास्ते को बनाए रखता है।

केन्या की फर्स्ट लेडी राहेल चेबेट रूटो ने राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो को फादर्स डे की बधाई देते हुए लिखा, "हमारे देश के पिता के तौर पर, केन्या के लोगों की सेवा करने का आपका कमिटमेंट उन्हीं मूल्यों को दिखाता है जो पिता होने को बताते हैं।"

जिम्बाब्वे के नेता नेल्सन चामिसा ने लिखा, "हैप्पी फादर्स डे। एक देश को आगे बढ़ने के लिए एक पिता की जरूरत होती है। जिम्बाब्वे को आगे बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार, दूर की सोचने वाले पिता की जरूरत है। प्यार, ईमानदारी, त्याग और जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व करने वाले सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। आपका मार्गदर्शन परिवारों, समुदायों और हमारे महान देश के भविष्य को आकार देता है। आपकी प्रेरणा हर दिन बदलाव लाती है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी