'पाकिस्तान शायद ही कोई मध्यस्थ है, वे सिर्फ कूरियर सर्विस हैं', ईरान-अमेरिका युद्ध पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे

कोलकाता, 6 जून (आईएएनएस)। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख, जनरल (रिटायर्ड) एम.एम. नरवणे ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान शायद ही कोई बातचीत करने वाला है और वह अमेरिका और ईरान के बीच खुद को मध्यस्थ बनाने की अपनी कोशिशों के बीच सिर्फ एक 'कूरियर सर्विस' की तरह काम कर रहा है।

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दरअसल, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के लिए मध्यस्थ की भूमिका में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने में पाकिस्तान की भूमिका की चर्चा भी हो रही है। ऐसे में जनरल (रिटायर्ड) नरवणे ने कहा, “किसी को नजरअंदाज करने या न करने का कोई सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान मुश्किल से ही मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। वे सिर्फ एक कूरियर सर्विस हैं।”

ईरान-अमेरिका संघर्ष और वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर टिप्पणी करते हुए, जनरल नरवणे ने कहा कि राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा आपस में बहुत करीब से जुड़ी हैं।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा से आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी रही है। असल में, यह अर्थव्यवस्था ही है जो बाकी सब चीजों को चलाती है। इसलिए, हमारी कोशिश हमेशा सेल्फ-सफिशिएंट और आत्मनिर्भर रहने की रही है, बेशक वैश्विक व्यापार के मामले में। दुनिया भर में होने वाले झटकों से खुद को पूरी तरह अलग करना मुमकिन नहीं है। हालांकि, हमारा फोकस सोर्स और सप्लाई चेन को अलग-अलग करने और अपने घरेलू उत्पादन को अहमियत देने पर है ताकि हम भविष्य के किसी भी झटके के लिए तैयार रहें।"

तेजी से बदलती दुनिया में एडजस्ट करने की जरूरत पर जोर देते हुए, पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं कोई नई बात नहीं हैं। दुनियाभर में हालात हमेशा बदलते रहते हैं। यह सिर्फ आज नहीं हुआ है। पहले भी, दुनिया भर में हालात हमेशा बदलते रहे हैं। इन बदलावों के हिसाब से खुद को ढालना आज की जरूरत है। खुद को ढालते समय, हमें हमेशा देश के फायदों को ध्यान में रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि देश और उसके लोगों के लिए क्या अच्छा है। अगर यही हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल बना रहा, तो लिए गए सभी फैसले देश के लंबे समय के फायदे में काम आएंगे।”

भारतीय सेना में आधुनिकता को लेकर उन्होंने कहा, “सैन्य आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी खत्म नहीं होता। यह सेना, नौसेना और वायु सेना के लगातार आधुनिकीकरण की कोशिशों का हिस्सा है। जितना हो सके, देसी उपकरण खरीदने पर जोर रहेगा।”

भारत-बांग्लादेश संबंधों से जुड़े सवालों के जवाब में, नरवणे ने भरोसा जताया कि समय-समय पर आने वाली चुनौतियों के बावजूद आपसी संबंध बेहतर हो रहे हैं। देशों के बीच संबंधों में हमेशा उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। मंदी को जरूरी नहीं कि नकारात्मक तरीके से देखा जाए। एक बुरे दौर के बाद, अक्सर फिर से ऊपर की ओर आंदोलन होता है। मेरा मानना ​​है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों की दिशा एक बार फिर सकारात्मक और उर्ध्वगामी हो रही है।”

भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर सीमा संबंधित मुद्दे को लेकर नरवणे ने कहा, "इसमें कुछ भी नया नहीं है। बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य एक दशक से भी अधिक समय से जारी है। यह सीमा बाड़बंदी के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा नदी-प्रधान भूभाग से होकर गुजरता है। यह काम लंबे समय से चलता आ रहा है और जो हिस्से शेष थे, विशेषकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच, उन्हें कवर किया जा रहा है, ताकि पूरी सीमा पर बाड़ लगाई जा सके।"

आधुनिक लड़ाई में ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) की बढ़ती भूमिका पर नरवणे ने कहा कि हाल की लड़ाइयों ने उनकी रणनीतिक अहमियत दिखाई है। उन्होंने कहा, “सिर्फ क्वाडकॉप्टर ही नहीं, बल्कि हाल के सालों में हमने जो भी लड़ाइयां देखी हैं, उनमें सभी तरह के यूएवी ने बड़ी भूमिका निभाई है, यूक्रेन से लेकर ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा लड़ाई तक। इन अनुभवों से सीखते हुए, भारतीय सुरक्षा बलों ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए ड्रोन खरीदने पर अपना फोकस काफी बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र में, बड़ी संख्या में ड्रोन बनाने में देसी कंपनियों और एमएसएमई की बड़ी भूमिका है।”

--आईएएनएस

केके/एबीएम