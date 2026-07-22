पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने बदली अपनी पहचान, 'विकसित भारत' की राह पर बढ़ रहा आगे: फिलीपींस के राजदूत

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। फिलीपींस के भारत में राजदूत जोसेल एफ इग्नासियो ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि आज का भारत कई दशक पहले वाले भारत से बिल्कुल अलग है और अब 'विकसित भारत' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

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आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में इग्नासियो ने भारत और फिलीपींस के बीच रिश्तों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध इस समय अपने सबसे अच्छे दौर में हैं, और इन्हें आगे और भी मजबूत करने की काफी संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में काफी सम्मानित नेता हैं और फिलीपींस भी यही सोच रखता है। हमें खुशी है कि पिछले साल अगस्त में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मार्कोस की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच अच्छी दोस्ती और आपसी समझ बनी। इसके अलावा, वैश्विक मुद्दों को लेकर भी दोनों देशों की सोच काफी हद तक एक जैसी है। आर्थिक विकास, कानून का राज, बेहतर संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों की प्राथमिकताएं मिलती हैं।"

उन्होंने कहा, "एक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए बहुत काम किया है। आज का भारत कई दशक पहले के भारत से बिल्कुल अलग है। हम देख रहे हैं कि भारत 'विकसित भारत' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और फिलीपींस इस सफर का समर्थन करता है। विकास से जुड़ी अपनी-अपनी उम्मीदों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दोनों देशों के पास साथ मिलकर काम करने के कई मौके हैं। हमें खुशी है कि मौजूदा नेताओं के नेतृत्व में भारत और फिलीपींस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय देते हैं।"

राजदूत ने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है और अब चार अरब डॉलर के करीब पहुंच रहा है।

उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि भारत और फिलीपींस के रिश्ते इस समय अपने सबसे अच्छे दौर में हैं और इन्हें आगे और बेहतर बनाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। अब हम रणनीतिक साझेदार हैं और इसके तहत रक्षा से लेकर सैन्य सहयोग तक कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। साल 2023 में हमने तीन अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया और अब चार अरब डॉलर की ओर बढ़ रहे हैं। एक दशक से ज्यादा समय बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हुई हैं। इससे दोनों तरफ पर्यटन में भी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। हमारी आसान वीजा नीति ने भी इसमें मदद की है। फिलीपींस ने भारतीयों के लिए वीजा नियम आसान कर दिए हैं। अब भारतीय नागरिक पर्यटन या छोटे कारोबारी दौरे के लिए 14 दिनों तक बिना वीजा के फिलीपींस जा सकते हैं। ये सभी बातें दिखाती हैं कि हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं और आगे इन्हें और आगे बढ़ाने की अच्छी नींव तैयार हो चुकी है।"

इग्नासियो ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर की फिलहाल मनीला यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जयशंकर वहां आसियान-भारत पोस्ट-मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2026, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं।

उन्होंने कहा, "इसी सिलसिले में मैं विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की मौजूदा मनीला यात्रा का भी जिक्र करना चाहूंगा। हम इस यात्रा को बहुत महत्व देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विदेश मंत्री 2022, 2024 और अब 2026 में हर दो साल पर फिलीपींस आए हैं। हम उनकी इस नियमित यात्रा की सराहना करते हैं क्योंकि इससे दोनों देशों को आपसी हितों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलता है। उन्होंने अभी हमारी विदेश सचिव, महामहिम सचिव लाजारो से मुलाकात की है।"

उन्होंने कहा, "मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि कुछ ही घंटे पहले मनीला में सिर्फ आसियान-भारत पोस्ट-मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, बल्कि क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई। इन सभी सकारात्मक घटनाओं से हम बेहद संतुष्ट हैं।"

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी