म्यांमार में बाढ़ का अलर्ट: चिंडविन नदी खतरे के निशान पर, लोगों को सतर्क रहने की सलाह

यांगून, 22 जुलाई (आईएएनएस)। म्यांमार के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान विभाग (डीएमएच) ने बुधवार को सागाइंग क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की। यह चेतावनी चिंडविन नदी के दो शहरों में पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने या उससे ऊपर जाने के बाद जारी की गई।

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डीएमएच के अनुसार, बुधवार को पॉंगब्यिन में चिंडविन नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया और अगले 24 घंटों में इसके करीब छह इंच और बढ़ने की संभावना है। होमलिन में नदी का जलस्तर पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुका है और अनुमान है कि अगले 24 घंटों तक यह इसी स्तर से ऊपर रहेगा।

डीएमएच ने सागाइंग क्षेत्र के होमलिन और पॉंगब्यिन टाउनशिप में नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से बाढ़ से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।

मंगलवार को जारी दस दिन के मौसम पूर्वानुमान में डीएमएच ने बताया कि म्यांमार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने चेतावनी दी कि इस दौरान कई बड़ी नदियों, जैसे अयेयारवाडी, चिंडविन, सिताउंग और थानल्विन नदियों का जलस्तर कुछ इलाकों में सात फीट तक बढ़ सकता है।

बुधवार को डीएमएच ने आने वाले महीनों में गंभीर मौसम की घटनाओं की संभावना को लेकर भी चेतावनी दी। विभाग ने बताया कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में एल नीनो की स्थिति बन गई है।

डीएमएच के निदेशक यू हला टुन ने स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया, "हम एल नीनो के बारे में तब से जानकारी दे रहे हैं, जब यह कमजोर स्थिति में विकसित होना शुरू हुआ था। अब यह मध्यम स्तर तक पहुंच गया है और इस साल के अंत तक इसके बहुत मजबूत होने की उम्मीद है।"

डीएमएच ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मौसम एजेंसियों के पूर्वानुमानों और कंप्यूटर आधारित मौसम मॉडल के अनुसार, अगस्त में मजबूत एल नीनो की स्थिति बन सकती है और 2026 के अंत तक यह बहुत मजबूत हो सकती है।

डीएमएच के अनुसार, हालांकि एल नीनो प्रशांत महासागर में होता है, लेकिन इसका असर दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दे सकता है। इससे बारिश का पैटर्न बदल सकता है, दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, तूफानों की गतिविधियां असामान्य हो सकती हैं, सूखा पड़ सकता है और मौसम से जुड़ी अन्य गंभीर घटनाएं हो सकती हैं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी