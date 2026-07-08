कुवैत में जयशंकर की अहम बैठकें, ऊर्जा, रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति

कुवैत सिटी, 8 जुलाई (आईएएनएस)। विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने बुधवार को कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबाह से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए कुवैत सरकार का धन्यवाद किया। साथ ही, उन्होंने भारत-कुवैत संबंधों को और मजबूत बनाने की उनकी सोच का स्वागत किया।

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एस. जयशंकर ने कुवैत के अपने समकक्ष विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबा से भी मुलाकात की।

बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-अहमद अल-सबाह से मिलकर खुशी हुई। हमने खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के असर और उसके व्यापक प्रभावों पर चर्चा की। भारतीय समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनका आभार जताया। हमने ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।"

कुवैत के रक्षा मंत्री अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल-सलेम अल-सबाह के साथ एस जयशंकर की बैठक में रक्षा उद्योग में सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे मुख्य रूप से चर्चा में रहे।

इन महत्वपूर्ण बैठकों के बीच जयशंकर ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की।

उन्होंने कहा, "भारत-कुवैत दोस्ती को मजबूत करने में उनकी भूमिका को अच्छी तरह पहचाना जाता है। मैंने उनके अनुभवों और सुझावों को महत्व दिया। उनके कई योगदानों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।"

इससे पहले दिन में एस जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल-खालिद अल-सबाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और खाड़ी क्षेत्र के हालात पर विचार साझा किए। जयशंकर ने भारत और कुवैत के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।

मुलाकात के बाद जयशंकर ने 'एक्स' पर लिखा, "आज सुबह कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल-खालिद अल-सबाह से मुलाकात करना सम्मान की बात रही। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। भारत-कुवैत सहयोग को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। खाड़ी क्षेत्र के हालात पर उनके विचार साझा करने के लिए उनका धन्यवाद।"

एस. जयशंकर मंगलवार को अपनी छह देशों की यात्रा के तीसरे चरण में कुवैत पहुंचे थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के विभिन्न देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना है।

मंगलवार को ही एस. जयशंकर ने बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से भी मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी