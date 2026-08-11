बोगोटा, 11 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 132 हो गई है, जबकि 570 से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी कोलंबियाई सरकार ने अपने ताजा अपडेट में दी।
कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने बोगोटा में बताया कि भूकंप से 1,575 घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा, छह हवाई अड्डों का बुनियादी ढांचा भी प्रभावित हुआ है, जिसके कारण वहां वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिलहाल रोक दिया गया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सरकार ने भूकंप के असर से निपटने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर दी थी।
कोलंबियन जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 7:34 बजे पश्चिमी कोलंबिया में आया। इसका केंद्र चोको डिपार्टमेंट के सैन होस डेल पाल्मार के पास था और इसकी गहराई 96 किलोमीटर दर्ज की गई।
संगठन ने कहा कि वह प्रभावित डिपार्टमेंट्स की राजधानियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थानीय मेयरों तथा उनकी टीमों से भी बात कर रहा है, ताकि ताजा स्थिति की जानकारी मिल सके, नुकसान का आकलन किया जा सके और सबसे जरूरी राहत जरूरतों की पहचान की जा सके।
दुनिया भर के नेताओं ने कोलंबिया के लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि कोलंबिया फ्रांस की दोस्ती और समर्थन पर भरोसा कर सकता है। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कीं।
मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कोलंबिया में आए इस भयानक भूकंप के बाद मैं फ्रांस की ओर से कोलंबिया के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मेरी सोच पीड़ितों, उनके परिवारों, घायलों और इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। हमारी एकजुटता बचाव दलों और उन सभी लोगों के साथ भी है जो साहस के साथ प्रभावित आबादी की मदद कर रहे हैं। इस कठिन समय में कोलंबिया हमारी दोस्ती और समर्थन पर भरोसा कर सकता है।"
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी अपनी एकजुटता और समर्थन जताया और दुनिया भर के लोगों से प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की।
उन्होंने 'एक्स' पर कहा, "पश्चिमी कोलंबिया में आए भूकंप की खबर बेहद दुखद है, जिसका असर पड़ोसी इक्वाडोर पर भी पड़ा है। अभी तक कम से कम 25 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, और हम इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। किसी भी इंसान की जान जाना दुखद है। हम कोलंबिया के लोगों और इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। हम दुनिया भर के उन लोगों से अपील करते हैं जो मदद कर सकते हैं कि वे आगे आएं और प्रभावित लोगों तथा देशों की सहायता करें।"
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वह कोलंबिया में आए इस विनाशकारी भूकंप से जुड़ी ताजा जानकारी पर लगातार नजर रख रही हैं।
उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "इन मुश्किल घड़ियों में इटली कोलंबिया के लोगों, प्रभावित परिवारों और बचाव व राहत कार्यों में जुटे सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।"
--आईएएनएस
एवाई/एएस