जांच रिपोर्ट के बाद सुदान गुरुंग फिर से बन सकते हैं नेपाल के गृह मंत्री, पीएम बालेंद्र ने की सिफारिश

काठमांडू, 9 जून (आईएएनएस)। नेपाल में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले सुदान गुरुंग जल्द ही अपने पद पर वापस लौट सकते हैं। गुरुंग ने 22 अप्रैल को पैसों के लेन-देन पर विवाद के बाद नेपाल के गृह मंत्री का पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से गुरुंग को गृह मंत्री बनाने की सिफारिश की है।

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पीएम शाह ने यह सिफारिश उस समिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद की है, जिसे गुरुंग से जुड़े मामलों का अध्ययन और जांच करने के लिए गठित किया गया था।

रिपोर्ट अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं हुई है। हालांकि, हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार की बनाई कमेटी को गुरुंग के किसी भी गलत वित्तीय लेन-देन का सबूत नहीं मिला।

पिछले डेढ़ महीने से, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह खुद गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं।

राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "हमें गुरुंग को नया गृहमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री से सिफारिश लेटर मिला है। इसी तरह, पूर्व मंत्री और लॉमेकर महाबीर भी विज्ञान, तकनीक और नवाचार मंत्री बनेंगे।"

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने कहा, "शपथ ग्रहण समारोह का सही समय अभी तय नहीं हुआ है।"

गुरुंग पिछले साल सितंबर में उभरे जेनजी आंदोलन के खास नेताओं में से एक हैं।

इस साल अप्रैल में, तत्कालीन गृह मंत्री गुरुंग, विवादित बिजनेसमैन दीपक भट्टा के साथ अपने कथित बिजनेस लिंक को लेकर जांच के दायरे में आए थे, जो अभी मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों में न्यायिक हिरासत में हैं।

5 मार्च को हुए चुनावों के बाद 27 मार्च को प्रधानमंत्री शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनने के एक महीने से भी कम समय में पद छोड़ने वाले वह दूसरे कैबिनेट मंत्री थे।

गुरुंग ने 22 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वह अपने खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पद पर रहते हुए किसी भी तरह के हितों के टकराव से बचने के लिए पद छोड़ रहे हैं।

उन्होंने फेसबुक पर लिखा, "मुझसे जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पद पर रहते हुए किसी भी तरह के हितों के टकराव या प्रक्रिया पर किसी भी तरह के असर से बचने के लिए मैंने आज से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम