वॉशिंगटन, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फ‍िर होर्मुज स्‍ट्रेट पर अमेरिकी नौसेना का पूरा न‍ियंत्रण बताते हुए तेहरान के मुआवजे की मांग को खार‍िज कर द‍िया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और बड़े स्तर तक बढ़ाने की संभावना अभी भी मौजूद है।

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ईरान के साथ हालिया दौर की बातचीत के बाद आगे क्या होगा, क्या बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी मौजूद है, इस सवाल पर ट्रंप ने जवाब दिया, "अगर हम ऐसा करना चाहें तो हमारे पास निश्चित रूप से वह क्षमता है। आपको पता चल जाएगा।"

व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका की ओर से किए गए नुकसान के लिए पैसे या मुआवजे की मांग की है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बीते 50 वर्षों में ईरान की कार्रवाइयों से प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम भी पिछले 50 वर्षों में उनके द्वारा किए गए नुकसान के लिए पैसे मांगेंगे।

ट्रंप ने उन लोगों का जिक्र किया, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे ईरान की वजह से मारे गए या घायल हुए। उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों का भी उल्लेख किया, जो उनके अनुसार देश में अशांति के दौरान मारे गए थे।

उन्होंने कहा क‍ि हम मानते हैं कि जिन लोगों, बच्चों, माताओं या पिताओं की मौत हुई, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर किसी को मुआवजा दिया जाना है, तो मेरा मानना है कि ईरान को वह भुगतान करना चाहिए।

हालांकि, राष्ट्रपति ने बातचीत की मौजूदा स्थिति या संभावित सैन्य कदमों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट खुला हुआ है, लेकिन उनका दावा था कि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण है।

उन्होंने कहा क‍ि इस समय होर्मुज स्‍ट्रेट पर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र पक्ष अमेरिकी नौसेना है। हमारी नाकाबंदी पूरी तरह प्रभावी रही है। यह एक मजबूत स्टील की दीवार की तरह है। हम उन्हीं लोगों को अंदर आने देते हैं जिन्हें हम आने देना चाहते हैं, और वही लोग अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं।"

राष्ट्रपति ने कहा कि जहाजों को होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उन्हें ईरान जाने की इजाजत नहीं है।

ट्रंप ने कहा कि ईरान समुद्री मार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाकर जहाजों की आवाजाही को बाधित कर सकता है। उनके अनुसार, अमेरिकी बलों ने इस इलाके में सुरंगों की तलाश और सफाई का काम किया है।

उन्होंने कहा क‍ि हमने पूरे होर्मुज स्‍ट्रेट को सुरंगों से मुक्त कर दिया है। हम होर्मुज स्‍ट्रेट पर 100 प्रतिशत नियंत्रण रखते हैं।

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, अपने सैनिकों को वेतन देने में मुश्किल झेल रहा है और वहां महंगाई 300 प्रतिशत से भी अधिक है। हालांकि, उपलब्ध प्रतिलेख में इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं दी गई।

उन्होंने कहा क‍ि वे दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है।

ट्रंप ने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने पिछले 50 वर्षों से मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा की है और उसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

--आईएएनएस

एवाई/एएस