वाश‍िंगटन, 22 जुलाई (आईएएनएस)। अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी जारी करते हुए कहा क‍ि अगर होर्मुज स्‍ट्रेट में किसी भी जहाज को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका इसका जवाब ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर देगा।

Read More

ट्रंप ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, ''अब से जब भी इस्लामी गणराज्य ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी जहाज पर हमला करेगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी अन्य हथियार या साधन से किया गया हो, तो अमेरिका एक पुल या बिजली संयंत्र को बम से नष्ट कर देगा। इसमें वे पुल या बिजली संयंत्र भी शामिल होंगे, जो राजधानी तेहरान के पास या उसके अंदर स्थित हैं।''

ट्रंप की चेतावनी में कई तरह के संभावित हमलों को शामिल किया गया है, जैसे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या 'किसी भी अन्य उपकरण या हथियार' से किए गए हमले। राष्ट्रपति ने जवाबी कार्रवाई के तरीके के बारे में भी बताया और कहा कि हर ऐसे हमले के जवाब में अमेरिका “एक पुल या बिजली संयंत्र” को निशाना बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये ठिकाने तेहरान के अंदर या उसके आसपास स्थित हो सकते हैं।

होर्मुज स्‍ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। इस रास्ते से दुनिया भर में भेजे जाने वाले कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।

भारत के लिए, जो अपनी कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, होर्मुज स्‍ट्रेट की सुरक्षा रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर माल ढुलाई का खर्च, ऊर्जा की कीमतें और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है।

एक द‍िन पहले मंगलवार को ही इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने एक बयान जारी कर कहा कि दो तेल टैंकरों को रोका गया है। ये टैंकर असुरक्षित रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। धमाकों के बाद टैंकरों में बड़े स्तर पर आग लग गई थी।

होर्मुज स्‍ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका में जारी तनातनी के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने मंगलवार को दावा किया क‍ि अमेर‍िकी सेना ने दो तेल टैंकरों को गुमराह कर गलत रास्‍ते पर भेजा, ज‍िस कारण उन्‍हें धमाकों का सामना करना पड़ा।

--आईएएनएस

एवाई/एबीएम