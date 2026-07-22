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'फीफा विश्व कप सिनेमा लाइव प्रसारण कार्यक्रम' सफलतापूर्वक संपन्न

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 22, 2026, 03:45 PM
'फीफा विश्व कप सिनेमा लाइव प्रसारण कार्यक्रम' सफलतापूर्वक संपन्न

बीजिंग, 22 जुलाई (आईएएनएस)। पेइचिंग समयानुसार, 20 जुलाई को अर्जेंटीना और स्पेन के बीच 2026 फीफा विश्व कप फाइनल के सफल समापन के साथ, 38 दिवसीय 'फीफा विश्व कप सिनेमा लाइव प्रसारण कार्यक्रम- 2026' का आधिकारिक रूप से समापन हो गया।

इस कार्यक्रम की मेजबानी चाइना मीडिया ग्रुप ने की और इसका सह-आयोजन चाइना फिल्म ग्रुप कॉर्पोरेशन ने किया। इस आयोजन को इस तथ्य का लाभ मिला कि विश्व कप का पहली बार चीनी सिनेमाघरों में सीधा प्रसारण किया गया। चाइना फिल्म ग्रुप की आरक्षण स्क्रीनिंग प्रणाली का लाभ उठाकर, सिनेमाघरों के दृश्य-श्रव्य स्थान को एक दर्शक मंच में बदल दिया गया। इससे न केवल जनता के लिए ऑफ़लाइन सांस्कृतिक उपभोग के विकल्प बढ़े, बल्कि सिनेमाघरों को गैर-फिल्म सामग्री संचालन का विस्तार करने और समय स्लॉट संसाधनों को पुनर्जीवित करने का एक व्यावहारिक और व्यवहार्य मार्ग भी मिला।

इस विश्व कप सिनेमा लाइव प्रसारण कार्यक्रम में चीन भर के 31 प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों और केंद्र शासित शहरों के 266 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें 1,400 से अधिक सिनेमाघरों ने भाग लिया। देश भर के कई शहरों में मैच देखने का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था। सप्ताहांत के मैच और क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले प्रशंसकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय रहे और कई सिनेमाघरों में टिकट पूरी तरह बिक गए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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