डिजिटल इंटेलीजेंस युग में वैश्विक साइबर शासन पर चीन के पक्ष का दस्तावेज जारी

बीजिंग, 22 जुलाई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक साइबर सुरक्षा स्थाई तंत्र की पहली बैठक 20 से 24 जुलाई तक न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में चल रही है। चीनी प्रतिनिधि मंडल ने इस तंत्र के सामने डिजिटल इंटेलीजेंस युग में वैश्विक साइबर शासन पर चीन के पक्ष का दस्तावेज पेश किया।
साइबर प्रभुसत्ता के बाद चीन ने इस बार डिजिटल प्रभुसत्ता के अहम सिद्धांत प्रस्तुत किए, जो चीन द्वारा वैश्विक शासन पहल लागू करने और साइबर स्पेस के साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण बढ़ाने का नया कदम है।
इस दस्तावेज में जोर दिया गया है कि देशों को सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों को साइबर स्पेस में यूएन चार्टर के उद्देशों और सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। यह डिजिटल प्रभुसत्ता के समादर और सार्वोभौतिक विकास की वकालत करता है। विभिन्न देशों को अपनी राष्ट्रीय स्थिति के मुताबिक एआई समेत डिजिटल इंटेलीजेंस तकनीक विकास का रास्ता चुनने का अधिकार है।
इस दस्तावेज में दोहराया गया कि बहुपक्षवाद पर कायम रहकर साइबर सुरक्षा के प्रति एआई आदि नयी प्रौद्योगिकी से आने वाले खतरों का प्रभावी निपटारा किया जाना और युग से मेल खाने वाले नए साइबर अंतरराष्ट्रीय नियम बनाये जाने चाहिए।