चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक सत्र का आयोजन किया

बीजिंग, 21 जून (आईएएनएस)। हाल ही में, चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनए-चीन) और जिनेवा स्थित चीन के स्थायी मिशन ने संयुक्त रूप से जिनेवा के पैलेस डेस नेशन्स में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र के एक सत्र का आयोजन किया, जिसका विषय था "मानवाधिकार और वैश्विक शासन"। प्रतिभागियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए, और चीन एक अधिक न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और समावेशी वैश्विक मानवाधिकार शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मानवाधिकार सहयोग में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

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प्रतिभागियों ने कहा कि वर्तमान में, भू-राजनीतिक संघर्ष एक के बाद एक उभर रहे हैं, वैश्विक विकास असंतुलित है, और तकनीकी नैतिकता का संकट तेजी से गंभीर होता जा रहा है, वैश्विक मानवाधिकार संरक्षण तंत्र एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सहयोग करना चाहिए, अपने देश की परिस्थितियों और जनता की जरूरतों के अनुरूप मानवाधिकार विकास पथ का अनुसरण करना चाहिए, दूसरों पर अपना मॉडल थोपने का विरोध करना चाहिए, और मानवाधिकारों के राजनीतिकरण और दुरुपयोग का विरोध करना चाहिए।

प्रतिभागियों ने कहा कि चीन ने हाल ही में "अधिक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत वैश्विक शासन प्रणाली का निर्माण: चीन के विचार, पहल और कार्य" शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जो एक बार फिर "विकास के माध्यम से मानवाधिकारों को बढ़ावा देने" की अवधारणा के प्रति चीन की सक्रिय प्रतिबद्धता, वैश्विक मानवाधिकार सहयोग में उसकी भागीदारी और अधिक न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और समावेशी वैश्विक मानवाधिकार शासन प्रणाली के निर्माण के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। चीन विकास के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, आधुनिकीकरण के लाभों को सभी जातीय समूहों तक व्यापक और समान रूप से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, और राष्ट्रभाषा को बढ़ावा देते हुए विभिन्न जातीय समूहों की भाषाओं और लिपियों में अंतर का सम्मान और संरक्षण करता है।

प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक शासन संबंधी पहलों ने वैश्विक मानवाधिकार शासन प्रणाली में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। इस सुधार का ध्यान कार्यान्वयन, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार, और आजीविका व विकास को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए; सदस्य देशों के नेतृत्व और संयुक्त परामर्श,सहनिर्माण और साझा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, और विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व और बोलने के अधिकार को मजबूत करना चाहिए; मानवाधिकार अवधारणाओं और प्रथाओं पर आदान-प्रदान को मजबूत करना चाहिए, विकासशील देशों को क्षमता निर्माण को मजबूत करने में मदद करनी चाहिए, और वैश्विक मानवाधिकार शासन की प्रभावशीलता में सुधार करना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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