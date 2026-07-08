चीन ने अमेरिका से क्यूबा पर किसी कार्रवाई को तुरंत समाप्त करने का आग्रह किया

बीजिंग, 8 जुलाई (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू थ्सोंग ने 7 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय नाकाबंदी को समाप्त करना' विषय पर हुई बहस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि चीन अमेरिका से क्यूबा पर लगाई गई नाकाबंदी और किसी भी प्रकार के दबाव और उत्पीड़न को तुरंत समाप्त करने, क्यूबा के लोगों के जीवन और विकास के अधिकार का उल्लंघन बंद करने और अंतरराष्ट्रीय सहमति, ऐतिहासिक न्याय और मानवीय विवेक के विरुद्ध खड़े होने से बचने का आग्रह करता है।

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फू थ्सोंग ने कहा कि 60 वर्षों से अधिक समय से, अमेरिका लगातार क्यूबा पर अवैध आर्थिक नाकाबंदी और एकतरफा प्रतिबंध लगाए हुए है, जिससे क्यूबा और उनकी जनता को भारी पीड़ा हुई है। इस वर्ष की शुरुआत से, अमेरिका ने अपने प्रयासों को तेज कर दिया है और क्यूबा के खिलाफ अपने नियंत्रण, दमन और नाकाबंदी की धमकियों को और बढ़ा दिया है।

अमेरिका ने ऊर्जा, वित्त और व्यापार क्षेत्रों में कड़े कदम उठाए हैं, क्षेत्र के बाहर आक्रामक रूप से द्वितीयक प्रतिबंध लागू किए हैं, खासकर क्यूबाई संस्थाओं के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंधों की धमकी दी है, क्यूबा के नेताओं को खुलेआम सूचीबद्ध किया है और यहां तक कि क्यूबा के खिलाफ सैन्य धमकियां भी दी हैं।

फू थ्सोंग ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लगातार 33वें वर्ष, 165 मतों के भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें घोषणा की गई कि "क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय नाकाबंदी समाप्त की जानी चाहिए।" यह प्रस्ताव क्यूबा के खिलाफ अवैध प्रतिबंधों को तत्काल हटाने का आधार प्रदान करता है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

अमेरिका की कार्रवाइयां संप्रभु समानता, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और बल प्रयोग या बल के खतरे पर रोक से सम्बंधित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करती हैं। वे महासभा के प्रस्ताव की आवश्यकताओं का गंभीर उल्लंघन करती हैं, क्यूबा के लोगों के जीवन और विकास के अधिकार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों के बुनियादी मानदंडों को गंभीर रूप से कुचलती हैं। इन्हें तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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