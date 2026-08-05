चीन में लॉजिस्टिक्स उद्योग समृद्धि सूचकांक में निरंतर वृद्धि जारी रही

बीजिंग, 5 अगस्त (आईएएनएस)। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग ने 4 अगस्त को घोषणा की कि जुलाई महीने के लिए चीनी लॉजिस्टिक्स उद्योग समृद्धि सूचकांक 50.4 प्रतिशत रहा, जो अपना विस्तार जारी रखे हुए है।

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उप-सूचकांकों को देखें तो बाजार की मांग में और सुधार हो रहा है, नए ऑर्डर सूचकांक में लगातार पांच महीनों से वृद्धि हो रही है और जुलाई में इसमें तेजी आई है।

लॉजिस्टिक्स प्रारूपों के परिप्रेक्ष्य से, रेलवे, राजमार्ग और डाक एक्सप्रेस सेवाओं का कुल मात्रा सूचकांक बढ़ रहा है, जबकि विविध परिवहन सेवाओं का कुल मात्रा सूचकांक उच्च समृद्धि की श्रेणी में है। विभिन्न क्षेत्रों ने मल्टीमॉडल परिवहन समाधानों में नवाचार करना जारी रखा है, रेल-समुद्री इंटरमॉडल परिवहन और डेटा इंटरकनेक्शन जैसे क्षेत्रों में और अधिक सफलताएं हासिल की हैं, जो मल्टीमॉडल परिवहन की मांग में तेजी से वृद्धि और इंटरमॉडल परिवहन दक्षता में प्रभावी सुधार को दर्शाती हैं।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक लॉजिस्टिक्स में और सुधार हो रहा है, परिवहन उपकरण, संचार इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मशीनरी और स्मार्ट घरेलू उपकरणों के लॉजिस्टिक्स व्यवसायों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे रेल द्वारा उच्च मूल्य वाले कम-ट्रक-लोड (एलटीएल) माल ढुलाई और सड़क द्वारा पूर्ण-वाहन माल ढुलाई में वृद्धि हो रही है। गर्मी के मौसम में उपभोग की मांग बढ़ने के साथ ही अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और माल ढुलाई में अधिक सक्रियता आई है।

पर्यटन और बाहरी गतिविधियों से संबंधित उत्पादों, स्थानीय विशिष्टताओं और ताजे फलों और सब्जियों के लिए माल ढुलाई के ऑर्डरों की मात्रा में पिछले माह की इसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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