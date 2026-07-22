logo
अन्तरराष्ट्रीय

चीन में बुनियादी शिक्षा उच्च आय वाले देशों के औसत स्तर तक पहुंची

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 22, 2026, 03:31 PM
चीन में बुनियादी शिक्षा उच्च आय वाले देशों के औसत स्तर तक पहुंची

बीजिंग, 22 जुलाई (आईएएनएस)। चीन में बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को राजधानी पेइचिंग में आयोजित हुआ।

बताया जाता है कि अब तक चीन में प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल और किंडरगार्टन की कुल संख्या 4 लाख 30 हजार है। विभिन्न स्कूलों में 22 करोड़ छात्र नामांकित हैं और पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ 57 लाख 70 हजार है। चीन में दुनिया में सबसे बड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, जो उच्च आय वाले देशों के औसत स्तर तक पहुंच गई है।

चीनी शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चीन में गुणवत्ता केंद्रित शिक्षा के अच्छे परिणाम मिले हैं। लगभग 80 प्रतिशत छात्रों की गणित, चीनी, अंग्रेजी और विज्ञान आदि में मुख्य क्षमता पाठ्यक्रम मानक की आवश्यकताओं को पूरा कर चुकी है। इनमें करीब 55 प्रतिशत छात्र अच्छे या बेहतरीन स्तर तक पहुंचे। इससे चीन दुनिया में मजबूत शिक्षा देश की श्रेणी में आगे रहा।

बताया जाता है कि छात्रों में राष्ट्रीय पहचान की भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा की जागरूकता, उत्कृष्ट पारंपरिक चीनी संस्कृति के साथ जुड़ाव की भावना और व्यवहार संबंधी आदतन मानदंड का स्तर लगातार उन्नत हुआ। इसके अलावा, छात्रों की लंबाई, फेफड़ों की क्षमता और शारीरिक क्षमता आदि सूचकांक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। मोटापे की दर और खराब दृष्टि की पहचान दर के बढ़ने का रुझान काफी हद तक रोक दिया गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/