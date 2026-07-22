चीन में 2030 तक आईपीवी6 के सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद

बीजिंग, 22 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के केंद्रीय साइबरस्पेस मामलों के आयोग ने हाल ही में "इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 (आईपीवी6) के तकनीकी नवाचार और एकीकृत अनुप्रयोग को बढ़ावा देने की कार्यान्वयन योजना (2026-2030)" जारी की, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि 2030 तक, आईपीवी6 को अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में व्यापक और गहन रूप से एकीकृत किया जाएगा, जिससे 95 करोड़ सक्रिय आईपीवी6 उपयोगकर्ताओं के साथ एक तकनीकी रूप से उन्नत, खुला, नवोन्मेषी, आत्मनिर्भर और सुरक्षित आईपीवी6 औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

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चीन के केंद्रीय साइबरस्पेस प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में, वैश्विक नेटवर्क सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट का विलय हो रहा है, नई प्रौद्योगिकियां, नए व्यवसाय, नए अनुप्रयोग और नए परिदृश्य लगातार उभर रहे हैं, और मोबाइल इंटरनेट तेजी से एक बुद्धिमान इंटरनेट की ओर बढ़ रहा है, जिससे नेटवर्क की वहन क्षमता पर अधिक दबाव पड़ रहा है।

आईपीवी6 पर्याप्त नेटवर्क पते और व्यापक नवाचार क्षेत्र प्रदान कर सकता है, जो बुद्धिमान इंटरनेट के नवोन्मेषी विकास के लिए बुनियादी तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

गौरतलब है कि "14वीं पंचवर्षीय योजना" की अवधि के दौरान, चीन में IPv6 का व्यापक विस्तार और अनुप्रयोग अभूतपूर्व विकास हासिल हुआ। 2025 के अंत तक, सक्रिय आईपीवी6 उपयोगकर्ताओं की संख्या 86.9 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 77.38% है, और यह पांच वर्षों में 88% की वृद्धि दर्शाती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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