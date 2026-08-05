चाइनामैक्सिंग हैशटेग दुनिया भर में हुआ लोकप्रिय

बीजिंग, 5 अगस्त (आईएएनएस)। वर्ष 2026 के शुरू से चाइनामैक्सिंग दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। बस कुछ ही महीनों में संबंधित हैशटैग्स का पेज व्यूज 4 अरब से ज्यादा हो गया है।

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बताया जाता है कि चाइनामैक्सिंग का मतलब चीनी जीवनशैली का बेहतरीन अनुभव है, जैसा कि गर्म पानी पीना, ताईची का अभ्यास करना, पैरों को भिगोना, चीनी ड्रामा देखना और चीन का दौरा करना। इससे गहन रूप से चीनी लोगों के दैनिक जीवन का अनुभव किया जा सकता है।

इस साल गर्मियों में चाइना कूल और चाइनामैक्सिंग विदेशी सोशल मीडिया पर गर्म शब्द बन रहा है। चीनी पर्यटन अनुसंधान संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार 60 प्रतिशत से अधिक विदेशी यात्रियों का चीन में घूमने का लक्ष्य चीनी संस्कृति का अनुभव करना है। विदेशी पर्यटकों ने चीन के लगभग 500 शहरों का दौरा किया है।

राष्ट्रीय आव्रजन प्रशासन के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली छमाही में विदेशी लोगों ने 2 करोड़ 29 लाख 10 हजार से अधिक बार चीन का दौरा किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से 20.4 प्रतिशत अधिक है। इनमें 1 करोड़ 78 लाख 15 हजार बार वीजा मुक्त प्रवेश हुआ, जिसका अनुपात चीन आने वाले विदेशी पर्यटकों का 77.7 प्रतिशत है।

ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' ने कहा कि चीन एक संकेत दे रहा है कि 'यहां आइए और खुद चीन को परखिए।' चाइना ट्रैवल और चाइना कूल से चाइनामैक्सिंग तक अधिक से अधिक विदेशी लोग खुद चीन आकर अनुभव करना पसंद करते हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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