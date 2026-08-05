ये लोग बदले की भावना से कर रहे काम: जयराम ठाकुर

शिमला, 5 अगस्त (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा नेताओं के खिलाफ मामलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बदले की भावना के साथ मुकदमा दर्ज करना अब इन लोगों की आदत हो चुकी है। अब हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि उस आदत को रोका जाए। जिस तरह से प्रतिनिधियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वो गलत है। चाहे मामला बनता हो या नहीं, जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है।
विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि चाहे वो हमारे विधायक हो, या पूर्व विधायक हो या पार्टी के पदाधिकारी हो, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत के प्रधान, बीडीसी के मेंबर, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे सभी लोगों को चिन्हित करके उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पत्रकारों पर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। जो लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए काम करते हैं, ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका को स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश की तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि सूबे में इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए भाजपा ने प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विपक्ष के जो भी नेता इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से मामले दर्ज किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, उसे देखते हुए हम इन लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम आने वाले दिनों में अपने विरोध प्रदर्शन को व्यापक रूप देंगे। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो जनता आपको सुधार देगी। हमारी पार्टी ने तय किया कि हम लोग इसी तरह से जनविरोधी फैसले के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। हम किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
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