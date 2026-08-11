'उम्र कम होने से कोई नेता नहीं बन जाता', आकाश आनंद के ‘अंकल’ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार

लखनऊ, 11 अगस्त (आईएएनएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की ओर से राहुल गांधी को 'अंकल' कहे जाने और संविधान को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने आकाश आनंद को निशाने पर लेते हुए कहा कि केवल उम्र कम होने से कोई युवाओं और छात्रों का नेता नहीं बन जाता। युवाओं के मुद्दों पर बोलने और उनके लिए संघर्ष करने से ही नेतृत्व साबित होता है।

अंशु अवस्थी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर आकाश आनंद खुद को युवाओं और छात्रों का नेता मानते हैं तो उन्हें पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों-युवाओं पर कथित लाठीचार्ज और गोली चलाए जाने जैसे मुद्दों पर भी बोलना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन मुद्दों पर आकाश आनंद चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी लंबे समय तक बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर और कांशीराम के विचारों को अपना आधार बताती रही है। ऐसे में बाबा साहब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को लेकर अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए।

कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने कहा कि कम से कम भारत के संविधान का अपमान मत करिए। कांग्रेस और राहुल गांधी के बहाने संविधान को अपमानित मत करिए। उन्होंने दावा किया कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी खड़े हुए और जब भाजपा पर संविधान बदलने की कोशिश के आरोप लगे, तब कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज उठाई।

उन्होंने आकाश आनंद से सवाल किया कि यदि वह भी भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाने वालों की तरह ही बात कर रहे हैं, तो फिर बसपा और भाजपा के बीच अंतर क्या रह जाता है? राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन संविधान और उसके मूल्यों का सम्मान सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है।

अंशु अवस्थी ने कहा कि युवाओं की राजनीति केवल उम्र के आधार पर नहीं होती, बल्कि उनके सवालों को उठाने और उनके हक के लिए संघर्ष करने से होती है। उन्होंने आकाश आनंद पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के वास्तविक मुद्दों से दूरी बनाकर केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पर टिप्पणी करने से कोई युवा नेतृत्व स्थापित नहीं होता।

ज्ञात हो कि बसपा नेता आकाश आनंद ने हाल ही में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दोनों को ‘अंकल’ बताया था और कहा था कि वे युवाओं के नेता नहीं रह गए हैं।

--आईएएनएस

विकेटी/एसके