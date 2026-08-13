दिल्ली पुलिस ने 'गैंगलैंड' के तीन गुर्गों को किया गिरफ्तार, रंगदारी की साजिश हुई नाकाम

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मथुरा के नए बने आपराधिक गिरोह गैंगलैंड के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें गिरोह का कथित सरगना कान्हा ठाकुर भी शामिल है। पुलिस ने नेशनल कैपिटल रीजन में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की एक साजिश को भी नाकाम कर दिया है।

ये गिरफ्तारियां स्पेशल सेल/साउथ-वेस्ट रेंज की टीम ने की। पुलिस ने आरोपियों से तीन हथियार, ग्यारह जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल को हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी और रंगदारी से जुड़ी फायरिंग जैसी गंभीर घटनाओं में शामिल खतरनाक अपराधियों, शार्पशूटरों और गैंगस्टरों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का काम सौंपा गया था। खुफिया जानकारी जुटाने और जमीनी स्तर पर निगरानी के दौरान, अधिकारियों को गैंगलैंड नाम से चल रहे एक नए गैंग के बारे में पता चला।

इस गैंग का मुखिया कान्हा ठाकुर था और बताया जाता है कि यह रोहित गोदारा गैंग से प्रेरित था। पुलिस ने बताया कि यह ग्रुप दिल्ली-एनसीआर में टारगेट की तलाश कर रहा था और डर पैदा करने और पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए ऑफिस या गाड़ियों पर फायरिंग करने की योजना बना रहा था।

खास खुफिया जानकारी मिलने पर स्पेशल सेल ने गैंग के सदस्यों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। इसी बीच, जानकारी मिली कि कुछ सदस्य संभावित टारगेट को डरा-धमकाकर व फायरिंग करके रंगदारी वसूलने की योजना को अंजाम देने के लिए दिल्ली आए हैं।

खुफिया जानकारी के आधार पर द्वारका इलाके में जाल बिछाया गया। 29 और 30 जुलाई की रात, पुलिस ने गैंगलैंड गैंग के तीन सदस्यों को तब पकड़ा जब वे स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे थे और कथित तौर पर टारगेट की तलाश कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने पांच जिंदा कारतूसों वाली एक .30 बोर की ऑटोमैटिक पिस्तौल, एक-एक जिंदा कारतूस वाली दो सिंगल-शॉट पिस्तौल और कुल ग्यारह जिंदा कारतूस बरामद किए।

गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की और आगे की जांच जारी है।

26 साल का कान्हा ठाकुर मूल रूप से मथुरा का रहने वाला है, लेकिन करीब 15 साल पहले अपने परिवार के साथ जयपुर चला गया था। जयपुर के सुबोध कॉलेज से ग्रेजुएट कान्हा कथित तौर पर कॉलेज के दिनों में ही अपराध की दुनिया में आ गया था। पुलिस ने बताया कि उसने मथुरा के ही रहने वाले भूषण नाम के एक साथी के साथ मिलकर गैंगलैंड गैंग बनाया और अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों का प्रदर्शन करता था।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, बाद में यह गैंग फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा का अनुयायी बन गया। इसके बाद कान्हा ने अपने साथियों वल्लभाचार्य और सूरज को गैंग में शामिल कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 2023 में कान्हा और उसके साथी जयपुर में एक व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल थे, जिसमें उन्होंने जान-बूझकर उसे गाड़ी से टक्कर मारी थी।

बताया जाता है कि वह राजस्थान में आर्म्स एक्ट और हत्या से जुड़े मामलों सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल है।

राजस्थान के भरतपुर जिले का रहने वाला 24 वर्षीय सूरज पुश्तैनी संपत्ति के विवाद के कारण अपराध की दुनिया में आ गया। पुलिस ने बताया कि वह अपनी मर्जी से कान्हा सिंह के साथ जुड़ा और 'गैंगलैंड' गैंग का हिस्सा बन गया। वह भी कई आपराधिक मामलों में शामिल है। जिनमें भरतपुर में दर्ज हत्या की कोशिश, दंगा करने और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।

राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला 30 वर्षीय वल्लभाचार्य मार्च 2026 में जयपुर में जिम खोलने से पहले जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता था। पुलिस ने बताया कि वह फिटनेस के काम के जरिए कान्हा सिंह के संपर्क में आया और बाद में 'गैंगलैंड' गैंग में शामिल हो गया। जांचकर्ताओं का दावा है कि जिम के काम में हुए आर्थिक नुकसान की वजह से उसने आपराधिक गतिविधियों के जरिए जल्दी पैसा कमाने का रास्ता चुना।

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी से कई गंभीर अपराध टल गए हैं, जिनमें दिल्ली-एनसीआर में रंगदारी मांगने और गोलीबारी की योजनाएं शामिल थीं।

--आईएएनएस

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