दिल्ली में वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी के चार मामलों का हुआ खुलासा

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने गाड़ी चुराने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और चोरी की चार दो-पहिया गाड़ियां बरामद की हैं। इससे ईस्ट और साउथ-ईस्ट दिल्ली में दर्ज गाड़ी चोरी के चार मामलों का पता चला है।

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दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दिल्ली के खिचड़ीपुर निवासी 24 वर्षीय समीर के तौर पर हुई है। बरामद गाड़ियां कल्याणपुरी, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया और शाहीन बाग पुलिस स्टेशनों के इलाकों से चोरी की गई थीं।

पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा वाहन चोरी रोकने और संपत्ति से जुड़े अपराधों में शामिल आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे लगातार अभियान का हिस्सा है।

6 जुलाई को टीम को खास जानकारी मिली कि ईस्ट दिल्ली में कई चोरियों में शामिल एक कथित वाहन चोर चोरी की मोटरसाइकिल से खिचड़ीपुर इलाके से गुजरेगा। जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और संदिग्ध को मोटरसाइकिल चलाते हुए रोक लिया।

आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी देर पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। जांच-पड़ताल के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन के इलाके से चोरी की गई थी।

लगातार पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कई मोटर वाहन चोरियों में शामिल होने की बात कबूल की और पुलिस को उन जगहों पर ले गया जहां चोरी की अन्य गाड़ियां छिपाई गई थीं। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने चोरी की तीन और दो-पहिया गाड़ियां बरामद कीं।

बाद की जांच से पता चला कि बरामद गाड़ियां कल्याणपुरी, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया और शाहीन बाग पुलिस स्टेशनों के इलाकों से चोरी की गई थीं।

पुलिस ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उसके साथियों की पहचान करने, चोरी की गाड़ियों को ठिकाने लगाने वाले नेटवर्क का पता लगाने और वाहन चोरी के अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम