दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक ही दिन में 2,000 गड्ढों की मरम्मत करवाई

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को फील्ड स्टाफ और रखरखाव टीमों के नेतृत्व में शहर भर में एक ही दिन में 2,000 से अधिक गड्ढों की मरम्मत करवाई।

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विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, 1 जनवरी से 4 जून, 2026 के बीच पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर 14,757 गड्ढे चिह्नित किए गए थे, जिनमें से 12,762 गड्ढों की मरम्मत पहले ही की जा चुकी थी।

प्रवेश वर्मा ने बताया कि मानसून से पहले शेष चिह्नित स्थानों की मरम्मत के लिए, पीडब्ल्यूडी ने रविवार को शहर भर में 2,000 से अधिक गड्ढों को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।

मंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी गड्ढों और सड़क रखरखाव से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए पूरे वर्ष सतर्क रहता है। मानसून के आगमन के साथ, हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि बारिश शुरू होने से पहले सड़कें सर्वोत्तम संभव स्थिति में हों।

उन्होंने कहा कि आज का विशेष अभियान इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली भर में 2,000 से अधिक चिन्हित गड्ढों की मरम्मत की जा रही है ताकि बरसात के मौसम में यात्री सुरक्षित और आराम से यात्रा कर सकें।

इससे पहले, भारी बारिश शुरू होने से पहले, राजधानी भर में इंजीनियरों, फील्ड स्टाफ और रखरखाव टीमों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित गड्ढों की मरम्मत के लिए तैनात किया गया था।

प्रवेश वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से कई स्थानों पर मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया और विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। रविवार होने के बावजूद, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए मौके पर मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि सड़क अवसंरचना गुणवत्ता, जवाबदेही और दीर्घकालिक स्थायित्व की नींव पर निर्मित होनी चाहिए। आज जिन गड्ढों की मरम्मत की जा रही है, उनमें से कई उन सड़कों पर हैं जिनका निर्माण कई साल पहले हुआ था और जहां गुणवत्ता मानकों का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया गया था।

मंत्री ने कहा कि हमने गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को मजबूत किया है और जवाबदेही बढ़ाई है। सार्वजनिक वन विभाग द्वारा निर्मित नई सड़कों पर पांच साल की रखरखाव योजना लागू है, जिसके तहत ठेकेदार वारंटी अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी खराबी को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार न केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल्कि नियमित निगरानी और समय पर रखरखाव के माध्यम से इसकी निरंतर गुणवत्ता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

बयान में कहा गया है कि यह विशेष अभियान दिल्ली सरकार के व्यापक मानसून-पूर्व तैयारियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सड़क स्थितियों में सुधार करना, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और राजधानी भर में टिकाऊ, नागरिक-केंद्रित बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

--आईएएनएस

एमएस/