दिल्ली के इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सहित 36 पदों पर नियुक्ति का अवसर, 21 अगस्त तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। देश के किसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक खास मौका सामने आया है। इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू) ने नियमित आधार पर टीचिंग (ग्रुप-ए) के विभिन्न 36 पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके मांगे हैं।

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आईजीडीटीयूडब्ल्यू की ओर से जारी 36 रिक्तियों में प्रोफेसर के 10, एसोसिएट प्रोफेसर के 14 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पद शामिल हैं। विभाग/विषय के अनुसार प्रोफेसर पोस्ट के लिए जारी 10 रिक्तियों में आर्किटेक्चर और प्लानिंग (आर्किटेक्चर) का 1, आर्किटेक्चर और प्लानिंग (एम प्लान) का 1, एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज (अंग्रेजी) का 1, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के 2, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 1, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 3 और मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का 1 पद शामिल हैं।

विभाग/विषय के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जारी 14 रिक्तियों में आर्किटेक्चर और प्लानिंग (आर्किटेक्चर) का 1, आर्किटेक्चर और प्लानिंग (एम प्लान) के 2, एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज (गणित) का 1, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के 4, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 1, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 4 और मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का 1 पद शामिल हैं। वहीं, विभाग/विषय के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जारी 12 रिक्तियों में आर्किटेक्चर और प्लानिंग (आर्किटेक्चर) का 1, एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज (केमिस्ट्री) का 1, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का 1, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 1, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 6 और मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के 2 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार आईजीडीटीयूडब्ल्यू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं।

सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, आवेदकों को अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ 'रजिस्ट्रार, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, कश्मीरी गेट, दिल्ली - 110006' पते पर 28 अगस्त के शाम 4.30 बजे तक या उससे पहले डाक के माध्यम से पहुंचाना होगा।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पोस्ट के लिए संबंधित ब्रांच में पीएचडी डिग्री और संबंधित ब्रांच में ही बैचलर या मास्टर लेवल पर फर्स्ट क्लास या उसके बराबर की योग्यता और

टीचिंग/रिसर्च/इंडस्ट्री में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर के पद के बराबर होना चाहिए। इसके अलावा, प्रमोशन के लिए योग्यता की तारीख तक, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर एससीआई जर्नल्स/यूजीसी की मंजूर जर्नल्स की लिस्ट में कम से कम 6 रिसर्च पब्लिकेशन और सुपरवाइजर/को-सुपरवाइजर के तौर पर कम से कम 2 सफल पीएचडी गाइड की होनी चाहिए।

एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री और संबंधित ब्रांच में बैचलर या मास्टर लेवल पर फर्स्ट क्लास या उसके बराबर की योग्यता एवं एससीआई जर्नल्स/यूजीसी की स्वीकृत जर्नल्स की लिस्ट में कुल मिलाकर कम से कम 6 रिसर्च पब्लिकेशन के साथ ही टीचिंग/रिसर्च/इंडस्ट्री में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव पीएचडी के बाद का होना चाहिए। वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास संबंधित ब्रांच में बीई/बीटेक/बीएस और एमई/एमटेक/एमएस या इंटीग्रेटेड एमटेक में से किसी भी डिग्री में फर्स्ट क्लास या उसके बराबर योग्यता होनी चाहिए।

आवेदकों की अधिकतम आयु पद के अनुसार 35 से 55 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन के अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की स्क्रीनिंग, एकेडमिक और रिसर्च परफॉर्मेंस, लिखित परीक्षा (जरूरत पड़ने पर), आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 57,700 से 2,18,200 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो अनारक्षित (यूआर) के लिए 1,000 रुपए और ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/महिला उम्मीदवार के लिए 800 रुपए तय किया गया है। वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी