'दिल्ली फेस्टिवल' में प्रीमियम अनानास पेश करेगा मेघालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई (आईएएनएस)। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मेघालय 10 से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले 'मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल' के चौथे संस्करण में अपने विश्व-प्रसिद्ध प्रीमियम अनानास प्रदर्शित करेगा। साथ ही, राज्य किसानों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से रणनीतिक समझौते भी करेगा।

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दिल्ली हाट में मेघालय के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय फेस्टिवल का मकसद अनानास उगाने वालों, रिटेलर्स, संस्थागत खरीदारों, एक्सपोर्टर्स और ग्राहकों के बीच सीधे मार्केट कनेक्शन को मजबूत करना और साथ ही राज्य के बागवानी सेक्टर को बढ़ावा देना है।

सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 10 जुलाई को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा सम्मानित अतिथि होंगे।

इस साल के फेस्टिवल की एक खास बात ई-कॉमर्स और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के साथ एमओयू पर साइन करना होगी। राज्य सरकार का कहना है कि इससे अनानास किसानों के लिए मार्केट तक पहुंच, सप्लाई चेन और मार्केटिंग के मौकों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इस इवेंट में 'मेघालय पाइनएप्पल: ए फोर-एडिशन जर्नी' नाम से एक यादगार पब्लिकेशन भी जारी किया जाएगा, जिसमें 2023 में शुरू हुए इस फेस्टिवल के सफर को दिखाया गया है।

अपनी बेहतरीन मिठास, कम एसिडिटी और लगभग 16-18 डिग्री के ब्रिक्स वैल्यू के लिए मशहूर मेघालय के अनानास देश की प्रीमियम फलों की किस्मों में से एक बनकर उभरे हैं। इस उत्पाद के लिए इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ रहा है, जिसमें किसान-उत्पादक संगठनों के जरिए दुबई और यूएई के बड़े हाइपरमार्केट में एक्सपोर्ट शामिल है।

राज्य सरकार के अनुसार, फेस्टिवल में ताजे अनानास की बिक्री पिछले दो सालों में दोगुनी हो गई है, जो 2023 में 7.7 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025 में 15.4 मीट्रिक टन हो गई है। इस फेस्टिवल ने किसान समूहों को प्रमुख रिटेल और फूड कंपनियों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप बनाने में भी मदद की है।

अधिकारियों ने बताया कि यह फेस्टिवल मेघालय की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत 'विजन2032' रोडमैप के तहत खेती को आर्थिक विकास का मुख्य जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पहल को 295 करोड़ रुपए के 'मेघालय स्टेट ऑर्गेनिक मिशन' से भी मदद मिल रही है, जिसका मकसद 2028 तक एक लाख हेक्टेयर जमीन को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती के दायरे में लाना है, जिससे 90,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।

ताजे अनानास के अलावा, आने वाले लोग वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे, किसान समूहों और उद्यमियों से बातचीत कर सकेंगे, और मुख्यमंत्री के 'मेघालय ग्रासरूट्स म्यूजिक प्रोग्राम' के तहत कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले सकेंगे। ये प्रस्तुतियां राज्य की कृषि विरासत और सांस्कृतिक विविधता को उजागर करेंगी।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी