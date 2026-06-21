दिल्ली: एनडीएमसी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में 9 स्थानों पर 6,000 लोगों ने भाग लिया

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) ने आयुष मंत्रालय और आठ योग संस्थानों के समन्वय से नौ स्थानों पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिसमें लगभग 6,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

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एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि प्रतिभागियों का नेतृत्व एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्र ने किया और 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' विषय के अंतर्गत सामान्य योग प्रोटोकॉल का पालन कराया।

बयान में कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, आयुष मंत्रालय के सचिव और आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने शांति पथ पर एनडीएमसी द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया।

बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने लोधी गार्डन में योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम में भाग लिया।

कहा गया कि केशव चंद्र ने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के स्वयंसेवकों, वरिष्ठ अधिकारियों और एनडीएमसी के कर्मचारियों के साथ पालिका सेवा अधिकारी संस्थान, चाणक्यपुरी में आयोजित योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम में भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए चंद्र ने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि योग केवल एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन की शुरुआत योग से करने से शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक संतुलन विकसित होता है। योग न केवल शरीर को बल्कि मन और चेतना को भी मजबूत करता है, जिससे हम स्वस्थ, अधिक केंद्रित और उत्पादक जीवन जी सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में समग्र कल्याण, लचीलापन और दैनिक गतिविधियों में निरंतर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए योग को अपनाना आवश्यक है।

चंद्र ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम एनडीएमसी द्वारा नई दिल्ली में नौ स्थानों पर आयोजित किए गए थे, जिनमें लोधी गार्डन, टॉकटोरा गार्डन, कर्तव्य पथ, आईएएस आवासीय परिसर (न्यू मोती बाग), संजय झील (लक्ष्मी बाई नगर), पंडारा पार्क, पालिका पार्क (कनॉट प्लेस) और पीएसओआई - चाणक्यपुरी शामिल हैं।

इसके अलावा, एनडीएमसी परिषद के सदस्य अनिल वाल्मीकि ने स्थानीय निवासियों, स्वयंसेवकों, वरिष्ठ अधिकारियों और एनडीएमसी के कर्मचारियों के साथ वाल्मीकि सदन, मंदिर मार्ग में आयोजित योग प्रोटोकॉल कार्यक्रम में भाग लिया।

वाल्मीकि ने कहा कि योग कार्यक्रम एनडीएमसी की अपने कर्मचारियों और नागरिकों के बीच स्वस्थ जीवनशैली, समग्र कल्याण और तंदुरुस्ती की संस्कृति को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

--आईएएनएस

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