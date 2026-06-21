तमिलनाडु : तिरुवल्लूर सीफूड यूनिट में अमोनिया लीक होने से छह की मौत, सीएम विजय ने दिए जांच के आदेश

चेन्नई, 21 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में पेरियापलायम के पास एक सीफूड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट में रविवार को अमोनिया गैस लीक होने से कम से कम छह मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य अस्पताल में भर्ती हैं।

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तमिलनाडु सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस और ऑफिशियल सूत्रों के मुताबिक यह लीक सीफूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट फैसिलिटी में हुआ, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करते हैं।

घटना के समय असम, ओडिशा और झारखंड की महिलाओं समेत करीब 120 वर्कर फैक्ट्री परिसर में मौजूद थे।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध अमोनिया लीक यूनिट के रेफ्रिजरेशन या प्रोसेसिंग सिस्टम से शुरू हुआ और तेजी से फैसिलिटी के कुछ हिस्सों में फैल गया। गैस के संपर्क में आने वाले वर्करों को सांस लेने में बहुत दिक्कत, चक्कर आना और जलन होने लगी। कुछ के मुंह और नाक से खून बहने की खबर है जो इस बात का संकेत है कि यह गैस कितनी गंभीर थी।

परिसर में दहशत फैल गई क्योंकि श्रमिक बचने के लिए बाहर भागे जबकि कुछ गैस के प्रभाव के चलते गिर पड़े।

इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, पुलिसकर्मी और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। प्रभावित वर्करों को शुरू में इमरजेंसी इलाज के लिए पास के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया।

पुलिस सूत्रों ने पहले बताया था कि इलाज के दौरान एक वर्कर की मौत हो गई थी। हालांकि, जैसे-जैसे बचाव और मेडिकल मदद जारी रही, मरने वालों की संख्या कम से कम छह हो गई। कई और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें इंटेंसिव मेडिकल केयर मिल रही है। पीड़ितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि जहरीली गैस सांस में जाने की वजह से कई लोगों को सांस लेने में गंभीर दिक्कतें हुईं।

जिन लोगों को एडवांस इलाज की जरूरत थी, उन्हें बाद में चेन्नई के गवर्नमेंट स्टेनली मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने घटना पर चिंता जताई और अधिकारियों को प्रभावित मजदूरों को सभी जरूरी मेडिकल मदद देने का निर्देश दिया। उन्होंने लीक के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाने का भी आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने पैनल को तुरंत इंस्पेक्शन करने और 24 घंटे के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जांच में सेफ्टी प्रोटोकॉल, मेंटेनेंस प्रोसेस और फैसिलिटी में संभावित कमियों की जांच होने की उम्मीद है।

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। अधिकारी यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की वजह से यह हादसा हुआ।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम