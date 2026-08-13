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भारत समाचार

तमिलनाडु में 17 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को घर में रहने की सलाह

The HawkT
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(Updated )
तमिलनाडु

चेन्नई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने तमिलनाडु में 17 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मौजूद कमजोर निम्नस्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण वर्तमान में भारी बारिश हो रही है। इस मौसम प्रणाली से आने वाले कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने की संभावना है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी घाट जिलों के कुछ अलग-अलग स्थानों पर गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है।

निवासियों को सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और पेड़ों के नीचे या खुली इमारतों के पास शरण लेने से बचें।

14 अगस्त को बारिश की गतिविधि और अधिक जिलों तक फैलने की संभावना है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में एक या दो स्थानों के साथ-साथ मदुरै, चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, रानीपेट, विलुपुरम, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य भर में बारिश लगातार या एक समान नहीं होगी। इसके बजाय, छिटपुट और स्थानीय बारिश की संभावना है और स्थिति एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न होगी। कुछ क्षेत्रों में सूखा रह सकता है, जबकि आस-पास के इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है।

चेन्नई में गुरुवार को मौसम में बदलाव आने की संभावना है। शहर के कुछ हिस्सों में शाम या रात के दौरान गरज और बिजली के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिन ढलने के साथ ही आसमान में बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है।

शाम के समय यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अचानक बारिश से दृश्यता कम हो सकती है और निचले इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो सकता है। वाहन चालकों को आंधी-तूफान और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए।

लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में उमस भरे मौसम से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका बनी हुई है, खासकर पहाड़ी इलाकों और खुले तटीय क्षेत्रों में।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र वायुमंडलीय परिसंचरण की निगरानी करना जारी रखेगा और यदि प्रणाली मजबूत होती है तो जिला-स्तरीय अपडेट जारी करेगा।

--आईएएनएस

एसएके/वीसी