तमिलनाडु: एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने टीवीके के पहले बजट को 'शून्य' अंक दिए

चेन्नई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। एआईएडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने बुधवार को टीवीके सरकार के पहले बजट पर तीखा हमला करते हुए इसे 'घोर निराशा' बताया। उन्होंने ठोस नई योजनाओं के अभाव के कारण इसे कुल मिलाकर 'शून्य' अंक दिए।

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विधानसभा में पेश किए गए 2026-27 के संशोधित बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पलानीस्वामी ने सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने नई पहल शुरू करने के बजाय पिछली एआईएडीएमके और डीएमके सरकारों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों को ही नए रूप में प्रस्तुत किया है।

उन्होंने दावा किया कि टीवीके सरकार को सत्ता में आए लगभग 85 दिन हो चुके हैं, लेकिन वह अब तक एक भी महत्वपूर्ण नई योजना शुरू करने में विफल रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों द्वारा बजट से पहले जगाई गई उम्मीदों के बावजूद, वित्तीय विवरण में कुछ खास नहीं था। यह टीवीके का पहला बजट है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने दावा किया था कि यह एक शानदार बजट होगा, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं है। मौजूदा योजनाओं का मात्र नाम बदल दिया गया है और उन्हें नए नाम दे दिए गए हैं।

पलानीस्वामी ने दावा किया और सरकार पर सत्ता संभालने के बाद से भाषणों और नारों पर निर्भर रहने का आरोप लगाया। एआईएडीएमके नेता ने यह भी सवाल उठाया कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान टीवीके द्वारा किए गए कई अहम वादे बजट में क्यों शामिल नहीं किए गए। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने, परिवारों को छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने और कृषि ऋण माफ करने के वादे का जिक्र किया।

पलानीस्वामी ने कहा कि मतदाताओं को सरकार के पहले बजट से इन प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की उम्मीद थी।

उन्होंने दावा किया कि कृषि ऋण माफी का वादा भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है और कहा कि बजट में न तो कोई बड़ी नई कल्याणकारी पहल है और न ही पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कोई ठोस उपाय।

--आईएएनएस

एमएस/