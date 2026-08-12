'टैलेंट की कमी नहीं, बस इकोसिस्टम में कमी', सीएम संगमा ने मेघालय के लिए यूपीएससी का बड़ा लक्ष्य तय किया

शिलांग, 12 अगस्त (आईएएनएस)। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने बुधवार को कहा कि राज्य में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल उम्मीदवार तैयार करने के लिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग, मेंटरशिप, आर्थिक मदद और गाइडेंस के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने बुधवार को शिलांग के मावदियांगडियांग में मेघालय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एमएटीआई) द्वारा आयोजित 'एसेंट 2026' सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान संगमा ने कहा कि राज्य सरकार के सीएम-इन्स्पायर प्रोग्राम का मकसद उम्मीदवारों के लिए लगातार संस्थागत सहायता तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि मेघालय में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और राज्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों की 'कहीं ज्यादा' संख्या तैयार कर सकता था।

संगमा ने कहा कि चुनौती सभी संबंधित लोगों को एक साथ लाने, सही माहौल बनाने और उम्मीदवारों को सही गाइडेंस देने की है, ताकि वे अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को हासिल कर सकें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें।

इस प्रोग्राम के तहत, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सात उम्मीदवारों को 50,000 रुपए के सीएम-इन्स्पायर चेक बांटे।

मुख्यमंत्री संगमा ने राज्य सरकार के स्टार प्रोग्राम का जिक्र किया, जिसके तहत खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए गांवों में लगभग 30,000 युवाओं की स्क्रीनिंग की गई थी।

आखिरकार दस एथलीटों को खास मदद के लिए चुना गया, जिसमें शिक्षा, पोषण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी, ट्रेनिंग और कोचिंग शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मकसद इन एथलीटों को इस तरह तैयार करना है कि उनमें से कोई एक 2036 के खेलों में ओलंपिक मेडल जीत सके।

संगमा ने कहा कि टैलेंट की पहचान करने, बड़े लक्ष्य तय करने और सपोर्ट सिस्टम बनाने का यही तरीका प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अपनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों से यह भी कहा कि वे सिर्फ परीक्षा पास करने और आईएएस अधिकारी बनने से आगे बढ़कर अपनी प्रेरणा को समझें। 2004 का चुनाव हारने का अपना अनुभव बताते हुए संगमा ने कहा कि हार से डरने के बजाय उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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