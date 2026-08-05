तेलंगाना पुलिस ने एआई-सक्षम आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली शुरू की

हैदराबाद, 5 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (टीजी-ईआरएसएस) - डायल 112 का शुभारंभ किया है। यह अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से लैस एक एकीकृत मंच है, जिसे राज्य भर के नागरिकों को त्वरित, स्मार्ट और अधिक समन्वित आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

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उन्नत मंच पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, आपदा प्रतिक्रिया और अन्य आपातकालीन सेवाओं को एकल राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के माध्यम से एकीकृत करता है, जिससे नागरिकों को आपातकालीन सहायता के लिए एक एकीकृत गेटवे मिलता है।

इस प्रणाली का उद्घाटन पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद ने हैदराबाद स्थित तेलंगाना एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (टीजीआईसीसीसी) में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और सहयोगी एजेंसियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया।

डीजीपी ने कहा कि अगली पीढ़ी के डायल 112 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तेलंगाना की प्रौद्योगिकी-आधारित पुलिसिंग और नागरिक-केंद्रित आपातकालीन प्रतिक्रिया की दिशा में निरंतर प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने पाया कि आपात स्थितियों के दौरान नागरिकों के लिए डायल 112 संपर्क का पहला बिंदु है और प्रत्येक कॉल को जिस दक्षता, गति और व्यावसायिकता के साथ संभाला जाता है, वह पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं में जनता के विश्वास को सीधे प्रभावित करता है।

उन्नत तकनीकों से संचालित इस प्रणाली में डुप्लिकेट और गैर-आपातकालीन कॉलों की बुद्धिमत्तापूर्ण फिल्टरिंग, गंभीरता और तात्कालिकता के अनुसार घटनाओं का एआई-आधारित प्राथमिकता निर्धारण, स्मार्ट कॉल रूटिंग, एआई-सहायता प्राप्त फील्ड संसाधनों का प्रेषण, आपातकालीन वार्तालापों का ध्वनि-से-पाठ प्रतिलेखन, स्थान-आधारित सेवाओं, उन्नत स्थान सेवाओं और गूगल मैप्स के माध्यम से उन्नत कॉलर-स्थान पहचान, रियल टाइम परिचालन डैशबोर्ड और प्रदर्शन विश्लेषण, कॉल लेने वालों और डिस्पैचरों के लिए एक एकीकृत एकल-विंडो इंटरफेस और ड्रोन तथा अन्य उभरती आपातकालीन प्रतिक्रिया तकनीकों के साथ एकीकरण शामिल हैं।

डीजीपी ने बताया कि उन्नत प्रणाली से कॉल हैंडलिंग दक्षता में पहले ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कॉल लेने वालों द्वारा लिया जाने वाला औसत समय 100 सेकंड से घटकर 69 सेकंड हो गया है, जबकि डिस्पैचर का समय 90 सेकंड से घटकर 64 सेकंड हो गया है। परिणामस्वरूप, कुल कॉल सेंटर प्रोसेसिंग समय 190 सेकंड से घटकर 133 सेकंड हो गया है, जो लगभग 30 प्रतिशत का सुधार दर्शाता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रसंस्करण और प्रेषण चरणों के दौरान बचाया गया हर सेकंड जीवन बचाने, स्थिति को बिगड़ने से रोकने और संकट में फंसे लोगों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

तेलंगाना में वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया का औसत समय लगभग छह मिनट, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट और राज्य का औसत 10 मिनट 30 सेकंड है। डीजीपी के अनुसार, यह राष्ट्रीय औसत लगभग 18 मिनट से काफी बेहतर है और तेलंगाना को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदर्शन में अग्रणी राज्यों में शामिल करता है।

--आईएएनएस

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