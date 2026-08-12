ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

तेलंगाना गोदावरी के पानी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करेगा

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
तेलंगाना

हैदराबाद, 12 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने गोदावरी नदी के पानी का अधिकतम स्तर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गोदावरी में उपलब्ध पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए येल्लमपल्ली, देवदुला और सीताराम प्रोजेक्ट से लिफ्ट ऑपरेशन शुरू करें।

सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीएसए (नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी) की सिफारिशों के अनुसार, अभी सुंडिला, अन्नाराम और मेदिगड्डा बैराज (ये सभी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं) में पानी जमा नहीं किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, उन्होंने इस मामले में एनडीएसए की सिफारिशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया।

बैठक के दौरान, सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने मुख्यमंत्री को बताया कि मेदिगड्डा और सुंडिला दोनों बैराज में कमियां पाई गई हैं।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस मामले पर तुरंत एनडीएसए से सलाह लेने का सुझाव दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी बताया कि देवदुला प्रोजेक्ट में नौ पंपों का इस्तेमाल करके पानी लिफ्ट करने का काम किया जा रहा है, जो एक अभूतपूर्व कदम है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को देवदुला और सीताराम प्रोजेक्ट के लिए लिफ्ट सिंचाई ऑपरेशन से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं को हल करने पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया।

कुछ गांवों के उन किसानों को मुआवजे के लंबित भुगतान की समीक्षा की गई जिनकी जमीन अलग-अलग प्रोजेक्ट के तहत ली गई थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया ताकि किसानों को तुरंत मुआवजा मिल सके।

सिंचाई और राजस्व अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे उन गांवों का दौरा करें और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें जो डूबने के खतरे में हैं, साथ ही लंबित मुआवजे और पुनर्वास के मुद्दों पर भी रिपोर्ट दें।

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि जिन गांवों पर तुरंत असर पड़ रहा है, उन्हें तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए, और इस काम को पूरा करने से बसवापुर और गौरावल्ली प्रोजेक्ट में पानी भरने का रास्ता साफ होगा।

सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को गट्टू और गुडेमदोड्डी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की क्षमता बढ़ाने और गुडेमदोड्डी पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए एक सलाहकार नियुक्त करने पर व्यापक अध्ययन करने का आदेश दिया।

--आईएएनएस

एससीएच