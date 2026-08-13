'तेजस्वी यादव संयोग से विपक्ष के नेता', राजद के 19 अगस्त को प्रस्तावित मार्च पर बिहार के मंत्रियों का कटाक्ष

पटना, 13 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए नेताओं ने 19 अगस्त को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 'राजभवन मार्च' पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव संयोग से विपक्ष के नेता हैं। बिहार की जनता एक सीट कम कर देती तो उन्हें कोई विपक्ष का नेता भी नहीं करता।

बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "वे (तेजस्वी यादव) विपक्ष के नेता हैं। वे संयोग से विपक्ष के नेता हैं। अगर बिहार की जनता ने उनकी पार्टी की सीटों की संख्या एक भी कम कर दी होती, तो शायद उन्हें विपक्ष का नेता नहीं कहा जाता या नेता का सम्मान नहीं मिलता।"

श्रवण कुमार ने कहा, "लोकभवन तक मार्च करने के बजाय उन्हें सरकार को सलाह देनी चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए। सरकार ने हर बात को ध्यान से समझा है और मार्च करने वाले छात्रों की चिंताओं को भी सुना और समझा है। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, उनकी जांच चल रही है, चाहे वे सरकारी अधिकारी हों या कोई और। जांच के बाद न कोई बचेगा और न कोई छोड़ा जाएगा।"

वहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के मार्च पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "हमारी आने वाली पीढ़ी और युवाओं को नकारात्मकता से बाहर निकालने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा, "वे (तेजस्वी यादव) जागते हैं और फिर अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है और कार्रवाई भी हो चुकी है। सरकार को छात्रों के प्रति पूरी सहानुभूति है।"

गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में हालिया प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। इसी कड़ी में पार्टी ने 19 अगस्त को पटना में मार्च निकालने का ऐलान किया।

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