तेजस्वी यादव अगर सीरियस होते तो बांकीपुर में 14,000 की जगह 74,000 वोट मिलते : साधु यादव

पटना, 5 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्व राजद सांसद साधु यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम में जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत, राजद की हार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बर्ताव पर गंभीर टिप्पणी की।

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साधु यादव ने कहा कि अगर नेता विपक्ष बांकीपुर उपचुनाव में सीरियस होते तो उनके प्रत्याशी को तीसरे नंबर पर नहीं रहना पड़ता। 14 हजार वोट की जगह 74 हजार वोट मिलते। लेकिन, तेजस्वी यादव सीरियस नहीं हैं। वे मैदान छोड़कर विदेश चले जाते हैं।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान पूर्व राजद सांसद साधु यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर की जीत नहीं हुई है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा और विपक्ष दोनों को सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि बांकीपुर से पूरे बिहार को तुलना करने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर इस जीत से ही संतोष करें, और अपना काम करें।

तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए साधु यादव ने कहा कि अगर वे गंभीर नहीं होते हैं तो उनकी पार्टी की बुरी हालत होने वाली है। बांकीपुर उपचुनाव इसका एक उदाहरण है। अगर तेजस्वी यादव पार्टी की स्थिति और मजबूती प्रदान करनी है तो अब उन्हें सीरियस होकर लोगों के बीच में जाना होगा। हर दिन 2,000 लोगों से मिलने का प्रोग्राम तय करना होगा। अगर वे मैदान से दूरी बनाएंगे तो काफी मुश्किल में पड़ने वाले हैं।

उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव से कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव के विदेश यात्रा से लौटने पर कहा कि विदेश से आए थे तभी ये हाल हो गया। चुनाव घोषणा हुआ और छोड़ कर विदेश चले गए, नहीं जाते तो ये हाल नहीं होता। रोहिणी आचार्य के बयान का समर्थन करते हुए साधु यादव ने कहा कि उन्होंने जो बात कही है, बिल्कुल सही है। अगर तेजस्वी यादव अभी भी हार से सबक लेते हैं तो ठीक, नहीं तो दिक्कतें काफी होने वाली है।

उन्होंने कहा कि पार्टी में दीमक लगा हुआ है। कीड़ा भगाने के लिए दवा छिड़कना होगा। उन्होंने हाल में पार्टी से अलग हुए कुछ नेताओं का हवाला देते हुए कहा कि मृत्युंजय तिवारी राजद को छोड़कर गए, उन्होंने राजद पर सही आरोप लगाए हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम