श्रीनगर पुलिस ने लगभग 700 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' को हिरासत में लिया

श्रीनगर, 22 जुलाई (आईएएनएस)। अनंतनाग में हाल ही में हुई आतंकी घटना के बाद आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को खत्म करने के मकसद से श्रीनगर पुलिस ने पूरे जिले में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की।

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विश्वसनीय खुफिया जानकारी और चल रही जांच के आधार पर किए गए इन ऑपरेशन्स के तहत, लगभग 700 संदिग्ध 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' को पूछताछ और वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई।

इन ऑपरेशन्स का मकसद उन नेटवर्क्स की पहचान करना और उन्हें खत्म करना है जो आतंकवादी संगठनों को लॉजिस्टिकल, आर्थिक, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पनाह और अन्य तरह की मदद पहुंचाते हैं।

सबूत जुटाने, संदिग्धों की पहचान करने और आतंकवादी तत्वों व उनके मददगारों द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए जिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाए गए।

यह चल रही कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा बढ़ाने और देश-विरोधी तत्वों को मौजूदा हालात का फायदा उठाने से रोकने के लिए एक एहतियाती कदम भी है।

श्रीनगर पुलिस नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

श्रीनगर पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क को खत्म करने के लिए अन्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे खुफिया-आधारित ऑपरेशन्स जारी रहेंगे।

श्रीनगर पुलिस शांति बनाए रखने, कानून के शासन को कायम रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराती है।

अनंतनाग में हुए आतंकी घटना में एक जवान शहीद हो गया।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद हालात का जायजा लेने के लिए मैंने डीजीपी नलिन प्रभात से बात की।

ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।

पूरा देश शहीद के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस घिनौने कृत्य के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू-कश्मीर पुलिस और हमारे सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं और दोषियों को सजा दिलाएंगे।

--आईएएनएस

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