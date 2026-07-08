श्रीनगर के बाहरी इलाके में सड़क हादसे में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

श्रीनगर, 8 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को बताया कि श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में सीआरपीएफ के तीन जवान उस समय घायल हो गए जब उनकी गाड़ी को एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस ने यह भी बताया कि टक्कर मारने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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अमरनाथ यात्रा के लिए नौगाम इलाके में तिंगन बाईपास के पास सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात किया गया था। घायल पैरामिलिट्री जवान फोर्स की 148वीं बटालियन की डी कंपनी के थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल ड्राइवर को हादसे के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि घायल जवानों को तुरंत नौगाम के उजाला सिग्नस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

पिछले हफ्ते ही, गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक टनल के पास सीआरपीएफ के सात जवान घायल हो गए थे, जब ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल हट गया और गाड़ी सड़क से फिसल गई। सीआरपीएफ जवानों को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया।

सीआरपीएफ अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (एनएच-44) पर सुरक्षा का इंतजाम करती है।

अमरनाथ यात्रा से पहले, इसने एनएच-44 पर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा योजना लागू की है।

सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जम्मू से लेकर बालटाल और पहलगाम के दो बेस कैंप तक और साथ ही दक्षिण कश्मीर में मीरबाजार और उत्तर कश्मीर में सैदपोरा और मानिगाम के ट्रांजिट कैंपों में भी सुरक्षा का इंतजाम करती है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम