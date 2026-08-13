स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए चेन्नई में ट्रैफिक डायवर्जन, कई प्रमुख मार्गों पर रहेगी पाबंदी

चेन्नई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त को फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कामराजार सलाई, राजाजी सलाई और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन की घोषणा की है।

लेबर स्टैच्यू और वॉर मेमोरियल के बीच कामराजार सलाई पर आम गाड़ियों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसी तरह की पाबंदियां वॉर मेमोरियल से रिजर्व बैंक सबवे के उत्तरी हिस्से तक राजाजी सलाई पर भी लागू होंगी।

इन रास्तों पर सिर्फ वैध पास वाली गाड़ियों को ही जाने की इजाजत होगी। कामराजार सलाई से राजाजी सलाई होते हुए वाहन चालकों को लेबर स्टैच्यू पर मुड़ना होगा और वलाजाह रोड, अन्ना सलाई, मुथुसामी ब्रिज, मुथुसामी रोड, राजा अन्नामलाई मंड्रम जंक्शन और नॉर्थ फोर्ट साइड रोड से होकर जाना होगा।

राजाजी सलाई और सचिवालय से होते हुए पैरीज से कामराजार सलाई की ओर जाने वाली गाड़ियों को पैरिस कॉर्नर, नॉर्थ फोर्ट साइड रोड, राजा अन्नामलाई मंड्रम जंक्शन, मुथुसामी रोड, मुथुसामी ब्रिज, अन्ना सलाई और वलाजाह रोड से होकर भेजा जाएगा।

कोदिमारा सलाई से होते हुए अन्ना सलाई से पैरीज की ओर जाने वालों को मुथुसामी ब्रिज, मुथुसामी रोड, राजा अन्नामलाई मंड्रम जंक्शन और नॉर्थ फोर्ट साइड रोड का इस्तेमाल करना होगा।

कोदिमारा सलाई से होते हुए मुथुसामी ब्रिज से कामराजार सलाई की ओर जाने वाली गाड़ियों को इसके बजाय अन्ना सलाई और वलाजाह रोड से होकर जाना होगा।

आमंत्रित मेहमानों के लिए अलग से आने-जाने का इंतजाम किया गया है। लाल और बैंगनी रंग के प्राप्त पास वाले वाहनों को सुबह 8.30 बजे तक राजाजी सलाई से जा सकती हैं, सचिवालय के प्रवेश द्वार के पास यात्रियों को उतार सकती हैं और फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर तय जगहों पर पार्क कर सकती हैं।

सुबह 8.30 बजे के बाद इन गाड़ियों को सचिवालय के बाहरी प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए वार मेमोरियल, कोदिमारा सलाई, मुथुसामी ब्रिज, मुथुसामी रोड, नॉर्थ फोर्ट साइड रोड, पैरिस जंक्शन और रिजर्व बैंक सबवे से होकर जाना होगा।

इसके बाद उन्हें सचिवालय के सामने पीडब्ल्यूडी पार्किंग क्षेत्र में पार्क करना होगा।

नीले और गुलाबी पास वाले लोगों को तय रास्तों का इस्तेमाल करना होगा, सचिवालय के बाहरी प्रवेश द्वार के पास यात्रियों को उतारना होगा और उसी पीडब्ल्यूडी सुविधा में पार्क करना होगा।

वैध पास के बिना गाड़ियों को प्रतिबंधित बिंदुओं से आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। यात्रियों को वॉर मेमोरियल के पास उतरना होगा, जबकि गाड़ियों को आइलैंड ग्राउंड्स के अंदर पार्क करना होगा।

पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाएं, डायवर्जन का पालन करें और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें।

--आईएएनएस

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