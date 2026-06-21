'स्वस्थ जीवन के लिए योग आवश्यक', योग दिवस पर बोले मुख्यमंत्री माणिक साहा

अगरतला, 21 जून (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को कहा कि रोगमुक्त, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में योग का महत्व अतुलनीय है। उन्होंने लोगों से इस प्राचीन अभ्यास को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया। अगरतला के बाहरी इलाके में स्थित हपानिया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हॉल में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली साधन बनकर उभरा है। योग के वैश्विक महत्व पर प्रकाश डालते हुए साहा ने कहा कि योग और प्राणायाम की प्राचीन भारतीय परंपरा आज विश्व भर में मानव कल्याण, सद्भाव और खुशहाली का एक अनूठा संदेश दे रही है।

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साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर, 2014 में ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ मनाने का प्रस्ताव वैश्विक समुदाय के समक्ष रखा गया था। कई देशों के सर्वसम्मति से समर्थन के बाद, 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के विषय, “योगा फॉर हेल्दी एजिंग” का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच योग के लाभों को बढ़ावा देने के लिए हपानिया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हॉल में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आगे कहा कि इस अवसर पर, मैं सभी से नियमित योग अभ्यास के माध्यम से एक स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवनशैली अपनाने का आग्रह करता हूं।

उन्होंने कहा कि योग न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक शांति, अनुशासन और आंतरिक सद्भाव प्राप्त करने में भी सहायक होता है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री तिंकू रॉय, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग, अन्य मंत्री, विधायक, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए, जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ योगाभ्यास और प्राणायाम किया। इस बीच, त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने चारिलम स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया, जहां बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य के विभिन्न जिलों, उपमंडलों और इलाकों में भी उत्साह और सक्रिय जनभागीदारी के साथ मनाया गया। त्रिपुरा के कृषि एवं विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया।

वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले इस दिवस को त्रिपुरा में भी जमीनी और स्थानीय स्तर पर मनाया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग और समुदायों के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मोहनपुर क्षेत्र में एक जीवंत योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों, युवा प्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उत्सव में ऊर्जा और जीवंतता का संचार किया। इस अवसर पर बोलते हुए रतन लाल नाथ ने इस बात पर जोर दिया कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक समग्र अनुशासन है जो स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग अभ्यास से समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है और अधिक उत्पादक और तनावमुक्त जीवन जीने में मदद मिलती है।

मंत्री ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने और नियमित अभ्यास के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य, आंतरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आह्वान किया। त्रिपुरा भर में आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी समारोहों का हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को स्वस्थ, अधिक अनुशासित और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रमों में व्यापक भागीदारी योग की बढ़ती लोकप्रियता और आधुनिक जीवन में समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता को दर्शाती है।

--आईएएनएस

एमएस/