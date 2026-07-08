सिंधुदुर्ग को बड़ी सौगात: सावंतवाड़ी रोड स्टेशन पर तीन नई ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी, मुख्यमंत्री फडणवीस ने जताया आभार

मुंबई, 8 जुलाई (आईएएनएस)। कोंकण क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय ने सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर तीन प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर जानकारी दी।

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रेल मंत्री द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री फडणवीस के 25 मार्च 2026 के अनुरोध पर विचार करते हुए जनसुविधा के लिए सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर तीन महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिन ट्रेनों को सावंतवाड़ी रोड स्टेशन पर ठहराव की मंजूरी मिली है, उनमें: गाड़ी संख्या 12133/12134 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस–मंगलुरु एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12431/12432 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 12201/12202 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–तिरुवनंतपुरम नॉर्थ (कोच्चुवेली) गरीब रथ एक्सप्रेस शामिल हैं।

इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि उनके अनुरोध पर सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर तीन नई ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी गई है, जिससे कोंकण क्षेत्र को बड़ी सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला कोंकण की रेल संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेगा। साथ ही यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी और क्षेत्र में पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को लगातार मिल रहे सहयोग के लिए वह उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं।

सरकार का मानना है कि इन ट्रेनों के ठहराव से सिंधुदुर्ग और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर रेल सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कोंकण क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

बता दें कि सीएम फडणवीस ने रेल मंत्री को 25 मार्च को पत्र लिखकर सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर तीन प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी। अब रेल मंत्री ने जानकारी दी है कि इस स्टेशन पर तीन प्रमुख ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी गई है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम