सीपीएसई सीएसआर में खेलों को मुख्यधारा में लाना: डीपीई के कॉमन थीम फ्रेमवर्क का विकास

नई दिल्ली, 21 जून (आईएएनएस)। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने वर्षों से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं की ओर निर्देशित करने के लिए एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है।

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2018 में, डीपीई ने 'कॉमन सीएसआर थीम' की अवधारणा पेश की और स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना, साथ ही सीपीएसई को सलाह दी कि वे अपने सीएसआर व्यय का कम से कम 60 प्रतिशत इन विषयों पर खर्च करें।

इसके बाद, लक्षित हस्तक्षेप और व्यापक विकासात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और पोषण जैसे विषयों को अधिसूचित किया गया।

हालांकि खेलों को बढ़ावा देना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची सात के तहत हमेशा से एक पात्र सीएसआर गतिविधि रही है, लेकिन डीपीई ढांचे के तहत इसे एक समर्पित साझा विषय का दर्जा नहीं दिया गया था।

परिणामस्वरूप, खेलों में सीएसआर निवेश सीमित रहा और काफी हद तक सीपीएसई की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर था।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण जैसे क्षेत्रों के विपरीत, खेल जगत को समन्वित नीतिगत प्रोत्साहन या सीएसआर वित्तपोषण के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित हस्तक्षेप क्षेत्रों के समूह से लाभ नहीं मिला।

18 जून 2026 को जारी डीपीई कार्यालय ज्ञापन इस संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।

पहली बार, 'खेल गतिविधियों का विकास' को वित्त वर्ष 2026-27 और वित्त वर्ष 2027-28 के लिए एक साझा सीएसआर विषय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना में हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट किया गया है, जैसे कि खेल अवसंरचना का विकास, खेल उपकरणों का प्रावधान, पेशेवर कोचिंग तक पहुंच, खेलों का प्रोत्साहन और खिलाड़ियों का पोषण।

खेलों को एक साझा सीएसआर विषय के रूप में शामिल करने से सीपीएसई की सीएसआर योजना में खेलों की दृश्यता और प्राथमिकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

चूंकि सीपीएसई आमतौर पर अपने सीएसआर व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डीपीई द्वारा अधिसूचित विषयों के साथ संरेखित करते हैं, इसलिए नया ढांचा सीएसआर संसाधनों को खेल विकास की ओर निर्देशित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

इससे देशभर में जमीनी स्तर के खेल अवसंरचना, खिलाड़ी सहायता प्रणालियों, कोचिंग और प्रतिभा विकास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त निवेश प्राप्त करने की संभावना है।

यह अधिसूचना सरकार की 'खेलो भारत नीति 2025', 'खेलो इंडिया मिशन' और भारत की एक अग्रणी वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में उभरने की आकांक्षाओं के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

एमएस/