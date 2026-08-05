सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहने पर एनसीपी उग्र, कांग्रेस के सामने रखी माफी की मांग

मुंबई, 5 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने बुधवार को मंत्रालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उग्र प्रदर्शन किया। एनसीपी ने कांग्रेस नेतृत्व से महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहने वाले विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की।

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प्रदर्शन के दौरान, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने 'गूंगी नहीं, आंधी है... आंधी नहीं, तूफान है' और 'सुनेत्रा वाहिनी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं' जैसे नारे लगाए।

प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस पार्टी के लिए 'अच्छी समझ' की कामना करते हुए प्रतीकात्मक प्रार्थना की।

विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में विधायक सना मलिक, नवनियुक्त एनसीपी राज्य महिला विंग की अध्यक्ष वैशाली नागवाडे, मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धार्थ कांबले, राज्य युवा विंग के अध्यक्ष निखिल ठाकरे और पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे।

प्रदर्शनकारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काले रंग की पट्टी बांधी और संविधान की प्रतियां अपने हाथों में रखीं। बाद में उन्होंने विरोध जताने के लिए मौन धारण किया।

कांग्रेस के बयान का असर बुधवार को पूरे राज्य में देखने को मिला। मुंबई, पुणे और नासिक समेत कई बड़े शहरों में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि जब तक पार्टी औपचारिक माफी नहीं मांगती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व राज्य युवा एनसीपी अध्यक्ष सूरज चव्हाण के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने दक्षिण मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में धावा बोलकर विरोध प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। इसके बाद आज लगातार दूसरे दिन एनसीपी ने अपना विरोध जारी रखा। कांग्रेस द्वारा माफी न मांगने पर पार्टी ने बुधवार को एक बार फिर मौन विरोध प्रदर्शन किया।

सुनेत्रा पवार ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "मैं उचित समय पर (कांग्रेस पार्टी को) जवाब दूंगी।"

एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने आधिकारिक कांग्रेस अकाउंट के माध्यम से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा की निंदा की।

--आईएएनएस

एमएस/