सुखबीर सिंह बादल पर हमले की पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने निंदा की

चंडीगढ़, 13 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि हिंसा की लोकतंत्र और समाज में कोई जगह नहीं है।

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पवित्र तख्त साहिब की धरती पर ऐसी हिंसक घटना बेहद दुखद और निंदनीय है। श्री हजूर साहिब की पवित्र भूमि हमें शांति, सेवा, चिंतन और सर्वकल्याण का संदेश देती है। ऐसे पवित्र स्थल पर हिंसा की घटना बेहद चिंताजनक है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब की पवित्र धरती पर सुखबीर सिंह बादल पर हमले की खबर बेहद परेशान करने वाली और दुखद है। उन्होंने बादल के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके मनोबल के मजबूत रहने की कामना की।

ढिल्लों ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और हमारे पवित्र तख्त साहिबान की गरिमा और पवित्रता वाली धरती पर ऐसी घटना पूरी तरह अस्वीकार्य है।

महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब परिसर में माता साहिब गुरुद्वारे के पास शिरोमणि अकाली दल प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। महाराष्ट्र पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि हमला गुरुद्वारे के अंदर हुआ।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, एक निहंग ने कृपाण से सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया। उनके हाथ में चोट लगी है और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में भी चोट की सूचना है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को तत्काल पकड़ लिया।

हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल की विशेष सुरक्षा में तैनात इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे पर भी हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।

सुखबीर सिंह बादल पंजाब से नांदेड़ पहुंचे थे। हमले से पहले उन्होंने एक्स पर तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में परिवार के साथ माथा टेकने और सभी की भलाई के लिए अरदास करने की जानकारी साझा की थी।

उन्होंने लिखा था, "तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब में मैंने अपने परिवार के साथ सिर झुकाया और सभी की भलाई के लिए अरदास की। गुरु साहिब पूरी दुनिया पर अपनी दया का हाथ बनाए रखें।"

घटना के बाद नांदेड़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस अधिकारियों की निगरानी में मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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