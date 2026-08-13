सीएम हिमंता सरमा ने कहा- 48.5 लाख किलोग्राम से ज्यादा चावल बांटा गया, जरूरी सामानों की आपूर्ति बहाल

गुवाहाटी, 13 अगस्त (आईएएनएस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ की मौजूदा स्थिति की शुरुआत से ही बाढ़ प्रभावित परिवारों को जरूरी खाद्य सामग्री की लगातार सप्लाई बनाए रखी है और पूरे राज्य में 48.5 लाख किलोग्राम से ज्यादा चावल बांटा गया है।

सोशल मीडिया पर सरकार के बाढ़ राहत कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि प्रशासन बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरी सामान बिना किसी रुकावट के उन तक पहुंचता रहे।

मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "जब हमारे लोगों को हमारी जरूरत होती है, तो हम न तो कभी डगमगाते हैं और न ही कभी पीछे हटते हैं। पहले दिन से ही, पूरे असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक खाने-पीने का जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। हम हर कदम पर उनके साथ बने रहेंगे।"

मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राहत अभियान के पहले दिन से लेकर अब तक राज्य ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 48,55,864 किलोग्राम चावल वितरित किया है।

राहत सामग्री के वितरण में 10,15,785 किलोग्राम दाल, 4,00,794 किलोग्राम नमक और 1,63,549 लीटर सरसों का तेल भी शामिल है। यह बाढ़ से विस्थापित या प्रभावित परिवारों को खाने-पीने की बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।

आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य जारी हैं और प्रशासन प्रभावित समुदायों के लिए मुख्य भोजन और खाना पकाने की जरूरी चीजों की उपलब्धता को प्राथमिकता दे रहा है।

मानसून के दौरान भारी बारिश, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि और पड़ोसी राज्यों से आने वाले पानी के कारण असम को नियमित रूप से बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बाढ़ हर साल कई जिलों में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जिससे घरों, कृषि भूमि, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचता है।

राज्य सरकार जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों के माध्यम से राहत और पुनर्वास कार्यों में समन्वय कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रभावित आबादी तक जरूरी सामान पहुंचे।

मुख्यमंत्री सरमा के ताजा बयान में बाढ़ पीड़ितों को लगातार मदद पहुंचाने पर सरकार के जोर को दोहराया गया है। खासकर उन इलाकों में जहां सामान्य जनजीवन बाधित हुआ है।

मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की मदद करना जारी रखेगी और स्थिति में सुधार होने तक हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी।

--आईएएनएस

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