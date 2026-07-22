सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भोगापुरम एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए दिया न्योता

अमरावती, 22 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया।

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नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायलु के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

चंद्रबाबू नायडू ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे उन्हें आंध्र प्रदेश के भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने का अवसर मिला।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर बने इस हवाई अड्डे के जरिए उनके साहस, त्याग और देशभक्ति को सम्मान दिया गया है।

टीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सुधारों पर आधारित नेतृत्व में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का हवाई यात्रा को आसान और सस्ता बनाने का विजन लाखों लोगों का हवाई सफर करने का सपना पूरा कर रहा है। भोगापुरम हवाई अड्डे के शुरू होने से उत्तर आंध्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इससे कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उनके नेतृत्व में भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश भी 'स्वर्ण आंध्र प्रदेश' बनाकर इस अभियान में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि भोगापुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन एक अगस्त को होगा।

यात्री टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री जीएमआर स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एविएशन हब-यूनिवर्सिटी और जीएमआर-मानसास एजुकेशन सिटी का भी उद्घाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस हवाई अड्डे को उत्तर आंध्र के लिए एक अहम परियोजना बताया। उन्होंने कहा कि यह लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित होगा, वैश्विक स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी देगा और आंध्र प्रदेश की आर्थिक प्रगति में बड़ी भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस परियोजना के लिए जमीन देने वाले किसानों और जमीन मालिकों को सम्मान के तौर पर एक बार मुफ्त हवाई यात्रा का अवसर दिया जाए।

कार्यक्रम के सुचारू आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रैफिक डायवर्जन, अलग पार्किंग व्यवस्था और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने को कहा। साथ ही, कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी