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सीआईएसएफ-डीएमआरसी और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लापता नाबालिग परिवार से मिला

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 22, 2026, 12:45 PM
सीआईएसएफ-डीएमआरसी और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन से दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर लापता नाबालिग परिवार से मिला

नई दिल्ली, 22 जुलाई (आईएएनएस)। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सोमवार देर रात पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक लापता नाबालिग का पता लगाया और उसे सुरक्षित रूप से परिवार से मिला दिया।

अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन तब शुरू किया गया, जब सीआईएसएफ मेट्रो कंट्रोल को सोमवार रात करीब 10:00 बजे दिल्ली पुलिस साइबर सेल से एक नाबालिग लड़के के बारे में अलर्ट मिला। लड़के ने कथित तौर पर सुसाइड नोट लिखकर अपना घर छोड़ दिया था।

जानकारी के आधार पर, अधिकारियों को शक हुआ कि बच्चा पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन के परिसर में कहीं मौजूद है।

बिना देर किए, सीआईएसएफ मेट्रो कंट्रोल ने तुरंत स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों को अलर्ट किया। एक खास सर्च टीम बनाई और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर स्टेशन परिसर में व्यवस्थित रूप से तलाशी अभियान शुरू किया।

तलाशी अभियान के दौरान, सीआईएसएफ टीम ने बच्चे को मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ढूंढ निकाला। उसे तुरंत स्टेशन कंट्रोल रूम ले जाया गया, जहां अधिकारियों ने उसकी सुरक्षा और आराम का ध्यान रखा, साथ ही संबंधित एजेंसियों के साथ आगे का तालमेल भी जारी रखा।

पूरे ऑपरेशन के दौरान, सीआईएसएफ मेट्रो कंट्रोल दिल्ली पुलिस के साइबर सेल, डीएमआरसी के मेट्रो कंट्रोल और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहा ताकि बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सके और सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन हो सके।

रात करीब 11:00 बजे, लड़के का परिवार मेट्रो स्टेशन पहुंचा। डीएमआरसी अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की मदद से पहचान की पुष्टि होने के बाद, बच्चे को सीआईएसएफकर्मियों की मौजूदगी में सुरक्षित उसके माता-पिता को सौंप दिया गया।

अधिकारियों ने कहा कि सभी एजेंसियों की समय पर कार्रवाई ने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की और एक दुखद घटना को टालने में मदद की। सीआईएसएफ ने मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

उन्होंने कहा कि वे डीएमआरसी और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे ताकि आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग के जरिए तुरंत मदद दी जा सके।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम