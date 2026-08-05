राम मंदिर भूमिपूजन के छह साल पूरे, संत बोले- '500 साल का संघर्ष खत्म हुआ, अब अयोध्या विकास की नई पहचान बनी'

अयोध्या, 5 अगस्त (आईएएनएस)। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के छह साल पूरे होने पर अयोध्या में सनातन धर्म के संतों और स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से अयोध्या में विकास और आस्था दोनों का नया अध्याय शुरू हुआ है।

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सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के महंत डॉ. देवेशाचार्य जी महाराज ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आज सनातन धर्म के सभी अनुयायियों और भगवान राम के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक दिन और पल है। इसी दिन 5 अगस्त 2020 को 500 साल लंबा संघर्ष तब खत्म हुआ, जब प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया और राम मंदिर की आधारशिला रखी थी।"

उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से कहा, "हम सभी से अपील करते हैं कि वे इस दिन को मनाएं, घर पर दीया जलाएं और देश की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना करें।"

स्वामी नरेंद्रचार्य महाराज ने भी इस दिन को खास बताया। उन्होंने कहा, "आज सनातन धर्म के सभी अनुयायियों के लिए सचमुच बहुत खास दिन है, क्योंकि इसी दिन हिंदू समुदाय के वर्षों के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव रखी थी। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। हम लोगों से यह भी अपील करते हैं कि वे अपने घरों में दीपक जलाएं और अपना ध्यान मथुरा की ओर केंद्रित करें।"

महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने भूमि पूजन को रामराज की शुरुआत करार दिया। उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त, 2020 को भूमि पूजन के दौरान आधारशिला रखी, तो रामराज की स्थापना की शुरुआत हुई। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। हमारे पीएम मोदी विश्वामित्र की तरह हैं, जिन्होंने दुनिया को अपना दोस्त बनाया है। उनके सत्ता में आने के बाद से अयोध्या में उल्लेखनीय विकास हुआ है।"

राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या के बदले स्वरूप पर बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी बात की। उन्होंने कहा, "अयोध्या में विकास हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और अब सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का योगदान है। चाहे तालाब हों, सड़कें, पार्क, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, सबका विकास हुआ है। अयोध्या के लोगों को फायदा हुआ है और अब इस जमीन को पवित्र माना जाता है। राम मंदिर बन गया है, लोग वहां जा रहे हैं, पूजा-अर्चना कर रहे हैं और अयोध्या एक खास जगह बन गई है।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम