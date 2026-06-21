राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर मीनाक्षी नटराजन बोलीं, कांग्रेस में नहीं हुई कोई अंदरूनी साजिश

हैदराबाद, 21 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी मीनाक्षी नटराजन ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि मध्य प्रदेश से उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी खारिज होने के पीछे कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई साजिश थी।

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उन्होंने भाजपा पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही है।

कांग्रेस के तेलंगाना मुख्यालय गांधी भवन में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी को भी उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस तरह की बातों को झूठा और बेबुनियाद बताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने रिटर्निंग अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची। उनका कहना था कि यह तब से साफ था जब भाजपा ने राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए नामांकन दाखिल किया जबकि उसके पास आवश्यक 58 विधायकों की संख्या से 10 विधायक कम थे जबकि कांग्रेस के पास 61 विधायक थे।

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि नामांकन पत्र में लंबित कानूनी नोटिस की जानकारी देने के लिए कोई कॉलम नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी देना जरूरी नहीं था।

उन्होंने बताया कि जब इस पर आपत्ति उठाई गई तो रिटर्निंग अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी नोटिस लंबित है। उन्होंने कहा, ''मैंने उन्हें बताया कि हां, एक कानूनी नोटिस लंबित है और कानून का पालन करने वाली नागरिक होने के नाते मैंने उसका जवाब भी दिया है।'' उन्होंने कहा कि यह कानूनी नोटिस उस मामले से जुड़ा है जो 2025 में एआईसीसी पर्यवेक्षक बनने से पहले का है।

उन्होंने मध्य प्रदेश के कुछ भाजपा नेताओं के उस दावे को भी खारिज किया कि तेलंगाना के किसी कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ लंबित कानूनी नोटिस की जानकारी भाजपा को दी थी।

उन्होंने कहा, ''कोई साजिश नहीं है। पार्टी में किसी के पास मेरे खिलाफ साजिश करने की कोई वजह नहीं है। यह साजिश की कहानी भाजपा द्वारा फैलाई जा रही है ताकि हमारा ध्यान भटकाया जा सके और हम उस साजिश पर ध्यान न दें जो वे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कर रहे हैं।''

उन्होंने सवाल किया, ''अगर कोई साजिश थी भी, तो फिर दो रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन को मामूली आधार पर क्यों खारिज किया?'' उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश चल रही है।

उन्होंने चुनाव आयोग पर भी समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि यह सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है। उन्होंने कहा, ''हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करवाकर एक सीट छीनी गई। झारखंड में भी एक सीट की चोरी की गई।''

मीनाक्षी नटराजन ने दावा किया कि उनके नामांकन खारिज होने को लेकर अफवाहें नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले ही भाजपा द्वारा फैलाई जा रही थीं।

उन्होंने उन खबरों का भी खंडन किया जिनमें कहा गया था कि तेलंगाना से कोई कांग्रेस सांसद उनके लिए राज्यसभा सीट खाली करेगा। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए तेलंगाना में कोई भी राज्यसभा सीट से इस्तीफा नहीं दे रहा है। ये खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।'' मीनाक्षी नटराजन ने स्पष्ट किया कि उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका आगे भी मध्य प्रदेश में ही जारी रहेगी।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम